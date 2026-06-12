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Bruce critique l'arbitrage après l'expulsion de deux joueurs sud-africains

Mexico vs Afrique du Sud
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H. Broos
Mexique
Afrique du Sud

Le sélectionneur belge Hugo Broos a exprimé son mécontentement concernant la direction de l’arbitre après la défaite 0-2 de l’Afrique du Sud face au Mexique lors du match d’ouverture de la Coupe du monde 2026.

Les Bafana Bafana ont en outre évolué en infériorité numérique après les expulsions de Yaya Situle (49^e) et Thimba Zwane (84^e).

ESPN a relayé ses propos en conférence de presse : « Le premier carton rouge est justifié. L’adversaire se présentait seul face au but et Situle a commis une faute sur lui ; je peux donc le comprendre. »

Il a toutefois estimé que la seconde exclusion était discutable : « Je ne pense pas qu’elle méritait un carton rouge. »

« Ce n'est jamais idéal de voir deux joueurs expulsés lors du premier match d'une Coupe du monde, a-t-il poursuivi. Nous devrons désormais nous passer de ces deux éléments pour la prochaine rencontre. »

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« Nous avons encore de nombreux joueurs de qualité, et si nous conservons la même mentalité et le même état d’esprit, je suis convaincu que nous obtiendrons de bons résultats lors des deux prochaines rencontres », a-t-il ajouté.

Il conclut : « Nous avons sept jours pour récupérer. Ce sont des professionnels, je ne m’inquiète donc pas. »

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