Brondby-OL : Peter Bosz annonce plusieurs forfaits

L'entraîneur de l'OL est confronté à plusieurs absences pour le match contre Brondby mais cela ne lui fait pas peur.

Jeudi, à 18h45, l'Olympique Lyonnais reçoit le club danois de Brondby à l'occasion de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue Europa.

Lors de la conférence de presse d'avant-match, Peter Bosz a fait le point sur les joueurs qui manqueront ce rendez-vous européen : « Jérôme Boateng a une entorse à la cheville. Il ne sera pas là. Islam Slimani ne sera pas là non plus. Jason Denayer ne devrait pas être là. On espère qu'ils seront là pour le week-end. »

« Les blessés le sont pour quelques jours mais on a beaucoup de bons joueurs qui ne sont pas là. Demain, on aura quand même onze bons joueurs », a ajouté Bosz.

L'entraîneur ne s'est d'ailleurs pas prononcé sur son futur onze de départ : « Pour les latéraux, on a quatre joueurs. Emerson depuis qu'il est là, il est bien, je suis content de lui. Avec de jeunes joueurs sinon, c'est toujours difficile de jouer à un niveau constant. Malo (Gusto) progresse. Leo (Dubois) est un international français, c'est mon capitaine. Sur les côtés, on est bien. Quant à l'animation offensive, elle change toujours. Tu mets une stratégie en rapport avec les qualités de tes joueurs. Karl (Toko-Ekambi) est un autre joueur que Moussa (Dembélé) ou Islam (Slimani). Il faut voir comment jouer avec mais le principe reste le même : jouer de manière offensive. »

Bien que vainqueur de son premier match à Glasgow contre les Rangers, le coach néerlandais de l'OL se montre prudent avant cette rencontre, même si Brondby traverse une mauvaise passe en Superligaen, le championnat danois, avec seulement 2 victoires en 10 journées : « Brondby est le champion en titre du Danemark. Le championnat danois produit toujours de bons joueurs. Cette saison, c'est un peu difficile pour eux mais ça reste un grand club. »