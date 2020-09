Brighton - Chelsea (1-3), mission accomplie pour les Blues

Avec ses nombreuses recrues, Chelsea a bien négocié ce lundi sa première sortie de la saison en Premier League. Mais sans convaincre.

Très attendu après son mercato XXL, n’a pas failli à sa tâche, ce lundi à l’occasion de son déplacement à pour le compte de la 1e journée de championnat. Sans être impressionnante, l’équipe de Lampard a signé une victoire méritée (3-1). Le Français Kurt Zouma y a contribué en signant l’un des trois buts de son équipe.

Werner déjà décisif, Havertz encore brouillon

Encore en rodage, l’équipe londonienne n’a donc pas tout maitrisé. Et elle aurait même pu connaitre un accroc frustrant, si elle n’avait pas rapidement réagi après l’égalisation des Seagulls. Le Belge Leandro Trossard avait rétabli la parité d’une belle frappe de l’extérieur de la surface (54e), répondant à l’ouverture du score de Jorginho sur pénalty. L’international italien a transformé la sentence après une faute commise sur Timo Werner (23e).

Il ne s’est écoulé que deux minutes entre le but des locaux, et la seconde réalisation des Blues. Celle signée par le jeune Reece James. Le défenseur anglais de 20 ans a évité aux siens de douter d’une magnifique frappe de 20 mètres, suite à une passe latérale de Jorginho. Un gros missile du droit, qui ne pouvait que faire mouche.

Zouma a libéré les Blues

A 2-1, Chelsea a repris le contrôle des débats et Zouma est venu mettre fin à tout suspense en venant cueillir un corner à la 66e. Un but précieux puisqu’il a permis aux Blues de souffler et s'offrir une fin de match tranquille. Ce n’était pas un luxe dans cette rencontre assez délicate où les visiteurs ont clairement manqué de repères dans le jeu, à l’instar de la recrue allemande Kai Havertz.

Le week-end prochain, les hommes de Lampard devront montrer un bien meilleur visage s’ils veulent signer un résultat positif face au champion sortant, .