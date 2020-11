Brest-Saint-Etienne (4-1) : Les Verts explosent et subissent une septième défaite consécutive

En septembre, Saint-Etienne était le leader invaincu de la Ligue 1. Mais en cette fin novembre, les Verts sont en train de couler à pic : en s'inclinant 4-1 à Brest, les hommes de Claude Puel enregistrent une septième défaite à la suite et pointent provisoirement à la 15e place en attendant les matches de dimanche.

Face à Brest, les Verts ont d'ailleurs explosé en plein vol dès le premier acte, concédant quatre buts en l'espace de 31 minutes. Pour le SB29, les buteurs se nommaient Honorat (7e), Duverne (23e), Cardona (33e) et Mounié (38e).

Seule éclaircie au cœur de cette tempête, le but de Mahdi Camara à la 31e minute à la suite d'un coup franc tiré par Boudebouz et prolongé de la tête par Moukoudi.

En deuxième période, le rythme retombait et plus rien n'était marqué.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world