Brest - Real Madrid : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Brest vs Real Madrid

Brest affronte le Real Madrid mercredi en 8e journée de Ligue des Champions. Les dernières infos ici.

La Ligue des Champions aborde la dernière journée de sa phase régulière ce mercredi. Une huitième journée qui va sceller le sort des équipes en lice dans la compétition. Ce qui implique des belles affiches au programme à l’image de celle qui oppose le Stade Brestois au Real Madrid. Deux équipes qui ont un gros coup à jouer ce mercredi.

Brest en quête d’un nouvel exploit

Malgré sa défaite contre le Shakhtar Donetsk mercredi dernier (2-0), Brest reste la sensation de ce nouveau format de la Ligue des Champions. Avec un bilan de 4 victoires, 1 nul et 2 défaites, le club breton (13 pts) pointe à la 13e place du classement. Cependant, les hommes d’Eric Roy sont à égalité de points avec le 8e, Bayer Leverkusen (13 pts) et peuvent intégrer le top 8 en cas de victoire contre le Real Madrid. Une tâche qui ne s’annonce pas facile certes, mais le Stade Brestois a prouvé qu’il peut réaliser un exploit sur la scène continentale.

Le Real Madrid veut bien finir

De son côté, le Real Madrid ne réalise pas une campagne à la hauteur de ses standards. Champion d’Europe en titre, le club madrilène a connu quelques contre-performances dont trois défaites dans la compétition. Mais les hommes de Carlo Ancelotti ont pu se hisser à la 16e place du classement après leurs deux dernières victoires contre l’Atalanta Bergame (2-3) et le RB Salzburg (5-1). Avec désormais 12 points au compteur, le Real Madrid peut également intégrer le top 8 qualificatif directement pour les 8es de finale en cas de succès contre Brest.

Horaire et lieu du match

Brest – Real Madrid

8e journée de Ligues des Champions

Lieu : Stade Municipal du Roudourou

A 21h, heure française

Les compos probables du match Brest – Real Madrid

Brest : Bizot – Lala, Chardonnet, Coulibaly, Pereira Lage – Camara, Fernandes, Magnetti – Sima, Ajorque, Baldé

Real Madrid : Courtois – Valverde, Asencio, Rüdiger, Mendy – Ceballos, Modric – Diaz, Bellingham, Rodrygo – Mbappé.

Sur quelle chaîne suivre le match Brest – Real Madrid ?

La rencontre entre le Stade Brestois et le Real Madrid sera à suivre ce mercredi 29 janvier 2025 à partir de 21h sur Canal+Sport 360. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.