Brest – RC Lens : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Brest-Lens.

Brest et Lens motivés par la Coupe de France

Invaincu depuis trois matches et l'arrivée de son nouveau coach, Eric Roy, le Stade Brestois va passer un gros test face au RC Lens, une des meilleures équipes de Ligue 1 cette saison.

Jamais vainqueur de la Coupe de France, Brest a l'intention de jouer cette compétition à fond comme l'a confié Eric Roy lors de la conférence de presse d'avant-match : « Quoi qu'il arrive et quels que soient les joueurs qui joueront, on jouera le coup à fond. »

Même son de cloche chez Franck Haise, l'entraîneur lensois, qui aimerait offrir au RC Lens sa première Coupe de France : « La Coupe de France, c'est la Coupe de France. C'est une compétition qui permet d'avoir des oppositions très différentes mais aussi alléchantes. Nous, c'est une compétition sur laquelle on a envie de faire le mieux possible, on ne fait pas de choix. On a deux compétitions à vivre, la Ligue 1 et la coupe. On cherche à gagner tous les matches. »

Date, horaire et lieu de Brest-Lens

Date : dimanche 22 janvier 2023

Ville : Brest (France)

Stade : stade Francis-Le Blé

Heure du coup d'envoi : 21h00 heure française

Compétition : Seizièmes de finale de la Coupe de France 2022-2023

Arbitre de la rencontre : Monsieur Pierre Gaillouste (France).

Sur quelle chaîne voir le match Brest-Lens ?

En France, la rencontre entre le Stade Brestois et le RC Lens sera diffusée sur beIN SPORTS 1.

Le streaming pour voir le match Brest-Lens

En France, il sera de possible de voir le match Brest-Lens en streaming sur l'application beIN CONNECT.

Les compositions probables de Brest-Lens

Pour cette rencontre, Brest sera privé de Romain Del Castillo (réathlétisation), de Mathias Pereira-Lage (cheville) et de son capitaine Brendan Chardonnet (cuisse).

Du côté du RC Lens, hormis les blessés de longue date (Jimmy Cabot, Wuilker Fariñez et Adam Buksa), Franck Haise pourra compter sur un effectif au complet.

Avant le match, l'entraîneur des Sang et or a annoncé que Jean-Louis Leca sera titulaire dans les buts : « Chez les gardiens, la hiérarchie est bien définie. J'ai un numéro 1 Brice Samba, un numéro 2 qui fait la coupe, Jean-Louis Leca et un numéro 3, Yannick Pandor dont on est très content et qui vient de prolonger. Lui aussi doit avoir du temps de jeu, il en aura en N3 ce week-end. »

L'équipe probable de Brest : Bizot - Fadiga, Hérelle, Duverne, Brassier - Magnetti, Lees-Melou, Camara - Honorat, Mounié, Le Douaron.

L'équipe probable de Lens : Leca - Gradit, Danso, Medina - Frankowski, Fofana, Abdul Samed, Haïdara - Sotoca, Costa, - Openda.

Les statistiques à connaître avant Brest-Lens

● Huitième de finaliste de la Coupe de France, Brest n'a plus atteint deux années de suite ce stade de la compétition depuis les saisons 1985-1986 et 1986-1987.

● Lors des quatre dernières éditions de la Coupe de France, le RC Lens n'a atteint qu'une seule fois les huitièmes de finale.

● Brest ne s'est plus imposé à Lens depuis le 31 octobre 2016 lors de la 13e journée de Ligue 2. Les Sang et Or restent sur une série de 4 matches sans victoire à Brest (2 nuls et 2 défaites).