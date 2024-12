Brest - PSV : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Brest vs PSV Eindhoven

Brest affronte le PSV mardi pour le compte de la 6e journée de Ligue des Champions. Les dernières infos ici.

Les rencontres s’enchainent toujours en Ligue des Champions qui fait son retour cette semaine. Deux semaines après la cinquième, la compétition ouvre sa sixième journée ce mardi avec des affiches hyper intéressantes. L’un des matchs au programme oppose notamment le Stade Brestois au PSV Eindhoven. Un choc qui promet d’être plaisant.

Brest veut relancer la machine

Malgré sa défaite contre le Barça lors de la dernière journée (3-0), Brest demeure l’une des sensations de cette campagne de Ligue des Champions. Les Pirates ont notamment remporté trois de leurs quatre premières rencontres (un nul) dans la compétition avant d’affronter les Blaugranas. Quasiment assuré d’être qualifié pour les barrages au minimum, le club breton (11e, 10 pts) devra renouer avec la victoire afin de remonter en haut du classement. Le match contre le PSV, en délicatesse en C1, arrive à point nommé pour les hommes d’Eric Roy.

Le PSV veut enchainer

Leader invaincu en Eredivisie, le PSV Eindhoven connait un parcours mitigé en Ligue des Champions. Le club néerlandais n’a remporté que deux de ses cinq rencontres dans le tournoi continental (2 nuls, 1 défaite). 18e avec 8 points au compteur, les hommes de Peter Bosz ont besoin d’engranger de nouveaux points afin de se mettre dans une position confortable au classement. Une tâche qui ne s’annonce pas aisée face à une équipe brestoise surprenante en C1 pour sa première saison européenne.

Horaire et lieu du match

Brest – PSV

6e journée de Ligue des Champions

Lieu : Municipal du Roudourou

A 21h, heure française

Les compos probables du match Brest - PSV

Brest : Bizot – Amavi, Chardonnet, Le Cardinal, Fernandes – Camara, Doumbia, Magnetti – Sima, Ajorque, Pereira Lage

PSV : Benitez – Dams, Flamingo, Boscagli, Karsdop – Tillman, Mauro Jr, Saibari – Lang, De Jong, Bakayoko

Sur quelle chaine suivre le match Brest - PSV Eindhoven

La rencontre entre le Stade Brestois et le PSV Eindhoven sera à suivre ce mardi 10 décembre 2024 à partir de 21h sur Canal+Sport. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.