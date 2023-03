Brest - PSG : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Brest - PSG : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

C'est le match d'après pour le Paris Saint-Germain. Trois jours après l'élimination en Ligue des champions contre le Bayern Munich, le PSG retrouve son pain quotidien la Ligue 1 avec un déplacement à Brest. Avec la fin de son parcours européen, le club de la capitale risque de vivre une fin de saison maussade comme l'an dernier, mais le PSG doit encore assurer son titre de champion de France.

Quel PSG face à Brest ?

Et cela commence par une victoire lors de ce déplacement à Brest. Certes, le Paris Saint-Germain a un peu de marge puisqu'il compte huit points d'avance sur l'OM, son premier poursuivant, mais le club de la capitale aura un rude calendrier dans les prochaines semaines avec Rennes, Lyon, Lens et Nice à jouer. Autant garder un ses jokers pour plus tard.

Christophe Galtier va devoir remobiliser ses troupes face à une équipe en difficulté en Ligue 1. Le Stade Brestois vient de mettre fin à une série de cinq matches sans victoire en championnat avec un succès à Strasbourg le week-end dernier. Les Bretons, quinzièmes de Ligue 1, avec seulement un petit point d'avance sur le premier relégable, Auxerre, espèrent prendre des points pour se donner de l'air mais savent que ce ne sera pas une chose aisée face au PSG.

Une occasion en or pour Brest ?

Si le club de la capitale part largement favori de cette rencontre, Brest tentera de profiter de la déception et du possible manque de concentration et d'implication du Paris Saint-Germain après l'énorme frustration en Ligue des champions pour frapper un grand coup dans la course au maintien et prendre de précieux points pour le futur du club.

Horaire et lieu du match Brest - PSG

Ville : Brest

Brest Stade : Francis Le Blé

Francis Le Blé Heure : 21:00 UTC+1 (heure française) / 20:00 GMT / 21:00 UTC+1 (BST) / 15:00 EST / 12:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir Brest - PSG ?

Brest-PSG

Ligue 1

Samedi 11 mars

21h00 sur Canal + Foot et Canal + 360

Stream : MyCanal

Prise d'antenne : 20h30 sur Canal + Foot et Canal + 360

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal.

Série actuelle de Brest et du PSG

Brest : NDDDV



PSG : DVVVD

Les blessés et absents de Brest et du PSG :

Cinq absents pour le Stade Brestois d'Eric Roy. Loïc Rémy, Kenny Lala, Karamoko Dembélé, Mathias Pereira-Lage et Felix Lemarechal sont blessés et indisponibles pour la réception du PSG.

Privé de Presnel Kimpembe et de Neymar jusqu'à la fin de saison, Christophe Galtier devra aussi faire sans Marquinhos et Nordi Mukiele lors du déplacement à Brest. Les deux hommes sont sortis en cours de match face au Bayern Munich où ils ont joué alors qu'ils étaient incertains. Les deux défenseurs ont rechuté et seront absents en raison de leur blessure.

Les équipes probables

XI de départ de Brest : Bizot - Fadiga, Dari, Brassier, Duverne - Lees-Melou - Honorat, Magnetti, Belkebla, Le Douaron - Mounie.

XI de départ du PSG : Donnarumma – Danilo, Ramos, Bitshiabu – Hakimi, Verratti, Vitinha, Ruiz, Nuno Mendes – Mbappé, Messi.