Brest - Nice : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Avant de renouer avec les joutes continentales, Brest et Nice s'affrontent ce samedi au Stade Francis Le Blé.

Pour le compte de la 10e journée de Ligue 1, Brest accueille Nice ce samedi soir. Deux équipes européennes et qui réalisent des débuts de saison intéressants, mais qui aspirent à faire encore mieux et remonter au classement. Cela passe par un bon résultat lors de leur face à face ce week-end.

Si brillant en Ligue des Champions, où il a pris 7 points sur 9, Brest l'est un peu moins en Ligue 1. Au bout de neuf levées, les Finistériens pointent au 10e rang, avec déjà quatre défaites concédées. Ce n'est pas ce qu'ils espéraient pour leur tableau de marche, mais il n'y a pas de feu au lac. Les hommes d'Eric Roy restent sereins et croient en leurs capacités. Un bon résultat contre l'OGCN, l'ancien club du coach, ne pourraient que les conforter en ce sens.

Nice veut confirmer le succès dans le derby

Côté azuréen, on aborde ce match avec tout autant de détermination. Le Gym reste un succès dans le derby contre Monaco (2-1). Certes, les résultats en Europa League ne sont pas aussi reluisants, mais la bande à Haise a montré qu'elle était capable de se relancer après des accrocs. S'ils font au moins match nul au Stade Francis Le Blé, les Aiglons confirmerait qu'ils sont de nouveau sur la bonne voie. Ça serait aussi une belle manière de préparer le rendez-vous européen contre Twente.

L'affiche est prometteuse et espérons qu'elle soit plus spectaculaire que les deux oppositions de la saison dernière entre les deux formations. Elles s'étaient alors quittées à chaque fois sur un nul vierge 0-0. Notons aussi que l'OGCN n'a plus marqué un but à Brest depuis trois parties et le succès 1-0 en novembre 2022 grâce à une réalisation de Gaëtan Laborde. Ce dernier sera bien là samedi pour mener Nice vers un nouveau succès.

Horaire et lieu du match

10e journée de Ligue 1

Stade Francis-Le Blé (Brest)

A 19h, heure française

Brest – Nice

Les compos probables de Brest – Nice

Brest : Bizot - Lala, Chardonnet, Coulibaly, Amavi - Camara, Fernandes - Faivre, Doumbia, Salah – Baldé.

Nice : Bulka - Bard, Bombito, Abdelmonem - Louchet, Rosario, Boudaoui, Abdi - Guessand, Cho, Boga.

Sur quelle chaine suivre le match Brest - Nice

La rencontre entre Brest et Nice sera à suivre ce samedi 2 novembre 2024 à partir de 19h sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.