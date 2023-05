Brest - Nantes : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Brest - Nantes : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Match capital pour le maintien à Francis Le Blé. C'est la survie du Stade Brestois et du FC Nantes qui est en jeu ce mercredi. Pour cette rencontre clôturant la 33ème journée de Ligue 1 c'est un choc entre deux prétendants à la descente, le premier relégable, Brest, et le premier non relégable, Nantes, ex-aequo avec 32 points au compteur.

Malheur au vaincu

Brest qui n'a plus perdu depuis le 11 mars en Ligue 1, face au PSG, voudra poursuivre cette série et espère bien évidemment profiter du soutien de son public et du flottement chez son adversaire pour prendre les trois points et sortir de la zone rouge. Nantes, de son côté, va vite devoir rebondir.

Balayé en finale de Coupe de France samedi face à Toulouse, Nantes doit vite se reconcentrer sur la Ligue 1 avec une semaine décisive dans la course pour le maintien. C'est simple en quatre jours, le FC Nantes joue deux de ses concurrents directs avec ce déplacement à Brest et la réception de Strasbourg.

Nantes dans le creux de la vague

Deux matches à gagner, ou en tout cas à ne pas perdre. Deux victoires permettraient au FC Nantes de faire le plus dur dans la course au maintien, une seule victoire leur permettrait de respirer un peu mieux, tandis qu'une ou deux défaites compliqueraient sérieusement la tâche des Canaris. Malheur au vaincu entre Brest et Nantes. Un match où l'enjeu sera de taille.

Horaire et lieu du match Brest - Nantes

Ville : Brest

Brest Stade : Francis Le Blé

Francis Le Blé Heure : 21:00 UTC+2 (heure française) / 19:00 GMT / 20:00 UTC+1 (BST) / 14:00 EST / 11:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir Brest - Nantes ?

Brest-Nantes

Ligue 1

Mercredi 3 mai

21h00 sur Prime Vidéo

Stream : Prime Vidéo

Prise d'antenne : 20h40 sur Prime Vidéo

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme Prime Vidéo.

Série actuelle de Brest et de Nantes

Brest : NVNVN



Nantes : VNDND

Les blessés et absents de Brest et de Nantes :

Un absent de chaque côté pour ce choc au sommet dans la course pour le maintien. A Brest, Eric Roy devra faire sans Loïc Rémy, blessé. En face, Pedro Chirivella sera absent en raison d'une hernie.

Les équipes probables

XI de départ de Brest : Bizot - Fadiga, Chardonnet, Brassier, Duverne - Lees Melou - Honorat, Belkebla, Camara, Le Douaron - Mounie.

XI de départ de Nantes : Lafont – Centonze, Castelleto, Pallois, Merlin – Girotto - Blas, Sissoko, Moutoussamy, Simon - Delort.