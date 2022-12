Brest - Lyon : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Brest - Lyon : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Match sous tension et à fort enjeu entre Brest et l'Olympique Lyonnais. Huitième de Ligue 1 et auteur d'un début de saison décevant, l'OL doit désormais enchaîner les victoires pour recoller avec le top 5, voir même le top 3 au classement. Les Gones visent une place pour une compétition européenne la saison prochaine et cela passe par des victoires surtout face à une équipe en difficulté comme Brest.

La patte Blanc enfin visible ?

Arrivé en cours de saison, Laurent Blanc a eu un mois et demi pour travailler et peaufiner sa stratégie avec l'OL. D'autant qu'hormis Nicolas Tagliafico, l'entraîneur de l'OL a pu compter sur la quasi totalité de son effectif durant la Coupe du monde. Avec un bilan assez équilibré depuis son arrivée de deux victoires pour autant de défaites et un match nul, Laurent Blanc est conscient que seule une victoire suffira à contenter les supporters de l'OL.

En face, Brest aussi a besoin de points. Seizième de Ligue 1, le club breton est en grande difficulté à tel point qu'il a décidé de se séparer de Michel Der Zakarian avant la Coupe du monde mais qu'il n'a toujours pas trouvé un successeur à l'ancien du MHSC. Pour la réception de Lyon, c'est le trio d'intérimaire Bruno Grougi, Julien Lachuer et Yvan Bourgis qui sera chargé de diriger les Brestois.

Brest toujours sous entraîneur

Ce trio devra insuffler un nouvel état d'esprit au Stade Brestois et à ses joueurs. Brest doit se préparer à lutter pour le maintien jusqu'à la fin de la saison et chaque point sera important d'autant que cette lutte ne s'annonce pas facile. Devant son public, Brest espère profiter du manque de confiance de l'OL cette saison pour se donner un peu d'air au classement, mais si tel est le cas, le réveillon aurait un goût amer du côté de Lyon.

Horaire et lieu du match Brest-Lyon

Ville : Brest

Brest Stade : Francis-Le Blé

Francis-Le Blé Heure : 21:00 UTC+1 (heure française) / 20:00 GMT / 21:00 UTC+1 (BST) / 15:00 EST / 12:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir Brest - OL ?

Brest-Lyon

Ligue 1

Mercredi 28 décembre

21h00 sur Prime Vidéo

Stream : Prime Vidéo

Prise d'antenne : 20h30 sur Prime Vidéo

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme de Prime Vidéo.

Série actuelle de Brest et de l'Olympique Lyonnais

Brest : NDVDD



OL : VDVND

Les blessés et absents de Brest et de l'OL :

Le Stade Brestois et l'Olympique Lyonnais peuvent compter sur quasiment toutes leurs forces en vigueur pour cette rencontre. A Lyon, Boateng et Pollersbeck sont blessés, tandis que Nicolas Tagliafico, rentré tard d'Argentine après avoir célébré son titre de champion du monde sera très sûrement mis au repos pour cette rencontre.

A Brest, seul Irvin Cardona manque à l'appel. L'attaquant du Stade Brestois est suspendu pour cette rencontre. Le Douaron et Lees-Melou sont incertains car ils étaient malades les jours précédent la rencontre.

Les équipes probables

XI de départ de Brest : Bizot - Fadiga, Chardonnet, Brassier, Duverne - Del Castillo, Camara, Belkebla, K.Dembélé - Honorat - Mounié

XI de départ de l'OL : Lopes - Gusto, Diomande, Lukeba, Henrique - Caqueret, Mendes, Tolisso, Aouar -Dembélé, Lacazette.