Brest - Lyon : Chaîne TV, streaming gratuit et compos probables

Brest vs Lyon

Brest accueille Lyon au Stade Francis-Le Blé : duel crucial pour des objectifs opposés. Découvrez l'heure, la diffusion TV et les détails streaming.

Samedi, le Stade Francis-Le Blé sera le théâtre d’un duel entre Brest et Lyon, deux équipes aux dynamiques contrastées, pour le compte de la 17e journée de Ligue 1. Les Finistériens cherchent à décrocher leur première victoire de 2025, tandis que les Gones espèrent conforter leur position dans la course à l’Europe.

Brest, une défense solide à domicile

Après une défaite 2-0 contre Angers pour débuter l'année, Brest espère se relancer dans une série de sept matchs particulièrement exigeants en janvier. Les hommes d’Éric Roy, actuellement 12es, restent solides à domicile, avec une série de trois victoires consécutives toutes compétitions confondues. Cette solidité repose notamment sur leur défense, qui n’a encaissé que 16 buts au Stade Francis-Le Blé sur l’année 2024, un record en Ligue 1.

Si leur bilan global cette saison est en retrait par rapport à l’exercice précédent, les Brestois ont une opportunité historique : s’imposer deux fois de suite à domicile face à Lyon en Ligue 1, ce qui ne leur est plus arrivé depuis 1982. Le souvenir de leur victoire 1-0 lors de cette affiche la saison dernière pourrait bien motiver les locaux à réaliser cet exploit.

AFP

Lyon sur une pente ascendante malgré les turbulences

De son côté, Lyon aborde ce déplacement avec confiance, porté par une série de 11 matchs sur 12 sans défaite toutes compétitions confondues. Bien que les problèmes financiers hors terrain continuent de peser sur le club, les joueurs de Pierre Sage montrent une résilience impressionnante. Cinquièmes au classement, ils ne sont qu’à deux points d’une place qualificative pour la Ligue des champions, et leur qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa est déjà acquise.

À l’extérieur, les Gones ont pris des points lors de six de leurs sept derniers déplacements en championnat, mais ils devront éviter de concéder une deuxième défaite consécutive en Ligue 1, un scénario qu’ils n’ont pas vécu depuis décembre 2023.

Une opposition prometteuse

Entre une défense brestoise difficile à percer à domicile et une attaque lyonnaise en grande forme, ce match s’annonce indécis et spectaculaire. Les deux équipes auront à cœur de faire un pas de plus vers leurs ambitions respectives pour cette saison.

Horaire et lieu du match Brest - Lyon

17e journée de Ligue 1

Samedi 11 janvier 2025

A 17h, heure française

Stade Francis Le Blé (Brest)

Brest – Lyon

Les compos probables de Brest - Lyon

Brest : Bizot - Lala, Chardonnet, Ndiaye, Haidara - Magnetti, Camara - Sima, Doumbia, Del Castillo - Ajorque.

OL : Perri - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Matic, Tolisso - Nuamah, Cherki, Fofana - Lacazette.

Sur quelle chaine suivre le match Brest - Lyon ?

La rencontre entre Brest et Lyon sera à suivre ce samedi à partir de 17h sur la chaine BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming, via la plateforme dédiée du groupe BeIN Connect.