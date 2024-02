Brest : Eric Roy annonce la couleur contre l'OM

L’entraineur de Brest, Eric Roy, a envoyé un message à l’OM avant le choc entre les deux équipes, dimanche soir.

L’Olympique de Marseille sera aux prises avec le Stade Brestois ce dimanche pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. C’est un match important pour les deux équipes qui luttent pour une place européenne la saison prochaine. Avant le choc, l’entraineur de Brest, Eric Roy, a tenu à lancer un message à l’endroit des Marseillais.

Eric Roy déclare sa flamme à l’OM

4e de Ligue 1 avec 37 points, les Stade Brestois réalise une saison exceptionnelle. Les hommes d’Eric Roy déjouent tous les pronostics cette saison et sont même invaincus depuis plusieurs semaines en Ligue 1. Ce dimanche, l’entraineur brestois va retrouver une équipe qu’il connait bien pour y avoir joué entre 1996 et 1999. Le Français garde d’ailleurs un lien particulier avec l’Olympique de Marseille.

« J’ai toujours un lien personnel avec les clubs par lesquels je suis passé. Je n’ai jamais triché, j’ai toujours laissé une part de moi-même et je laisserai aussi quelque chose à Brest. À Marseille, j’ai vécu des émotions incroyables avec une équipe très forte qui n’a pas été récompensée, notamment avec cette finale de Coupe de l’UEFA en 1999. Quand on est joueur, on ne ressort pas indemne d’une aventure avec l’Olympique de Marseille », a avoué Eric Roy en conférence de presse.

Eric Roy veut enfoncer l’OM avec Brest

Malgré son amour pour l’OM, Eric Roy compte bien jouer un mauvais tour au club phocéen ce dimanche. Une victoire de Brest permettrait d’ailleurs au club breton de prendre la deuxième place de Ligue devant Nice. Et même s’il se méfie du club phocéen, l’objectif d’Eric Roy est clair : Battre l’OM.

« On aura peut-être un avantage de fraîcheur, mais ils avaient des joueurs non-qualifiés ou suspendus jeudi, donc ils auront des forces vives pour jouer contre nous. C’est toujours difficile de parler des adversaires. Je n’ai pas de point de vue à donner. On étudie l’adversaire pour tous les matchs. On a vu le match de Marseille jeudi soir, forcément. Ça reste un très grand club, ça reste une grande équipe avec des moyens bien supérieurs aux nôtres. On a envie de les challenger, comme on a essayé de challenger toutes les équipes qu’on a rencontrées depuis le début du championnat », a-t-il confié.