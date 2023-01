Brésil : Zidane devancé par un entraîneur espagnol ?

Alors que les rumeurs envoyaient Zinédine Zidane au Brésil, Luis Enrique serait le favori pour devenir sélectionneur de la Seleçao.

La sélection du Brésil vient de fermer un chapitre qui ne restera pas comme le plus glorieux de son histoire. Après 6 ans et 81 matches à la tête de la Seleçao, Tite a annoncé la fin de son aventure à l’issue du quart de finale de Coupe du monde perdue contre la Croatie le 9 décembre dernier. S’il a remporté une Copa America en 2019, le coach brésilien aura échoué à deux reprises en quart de finale de Coupe du monde, en 2018 et en 2022.

Luis Enrique passe devant Zidane

La sélection Auriverde est alors à la recherche de son successeur afin de préparer les prochaines échéances, avec notamment la Copa America 2024 qui se jouera dans un an et demi. Et si le nom de Zinédine Zidane a été associée à la nation aux cinq étoiles, le champion du monde 2018 pourrait être devancé par un autre entraîneur.

Si l’on en croit les informations de Sport ce jeudi, Luis Enrique serait désormais la priorité du Brésil pour succéder à Tite. Évincé de l’équipe d’Espagne après une Coupe du monde décevante, l’ancien entraîneur du FC Barcelone serait donc en pole pour devenir sélectionneur des Canarinho. Si cette rumeur venait à se concrétiser, Enrique deviendrait le premier sélectionneur étranger du Brésil depuis l’Argentin Filpo Nunez en 1965.

Président de la Fédération brésilienne depuis mars 2022, Ednaldo Rodrigues souhaite entamer une révolution dans le football brésilien, il avait pour ambition de faire venir Pep Guardiola ou Carlo Ancelotti, mais il semble trop compliqué de les déloger de leur poste d’entraîneur en club.