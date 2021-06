Brésil – Vinicius (Real Madrid) fera la Copa América mais pas les JO

Le joueur brésilien ne sera pas libéré par le Real Madrid pour les JO.

De nombreux joueurs rêvent de pouvoir participer au tournoi de football des Jeux Olympiques (du 22 juillet au 7 août au Japon). Le hic, c'est que le calendrier est très chargé avec l'Euro (11 juin-11 juillet) et la Copa América (13 juin-10 juillet). Et comme les JO ne font pas partie du calendrier de la FIFA, les clubs ne sont pas dans l'obligation de libérer leurs joueurs pour l'épreuve olympique.

Vinicius bloqué par le Real

Ce règlement et cet embouteillage au niveau du calendrier viennent de faire une première victime : le Brésilien Vinicius. Selon les informations de notre correspondant espagnol de Goal, Mario Cortegana, Vinicius devrait figurer dans la liste du Brésil pour la Copa América. Or, son club, le Real Madrid, lui a signifié qu'il ne pourrait participer qu'à une seule compétition cet été, ce que le joueur a accepté et respecte.

Selon les informations de Mario Cortegana, Eder Militão, le compatriote et coéquipier de Vinicius, également en âge de participer aux JO devra lui aussi se contenter de la Copa América.

Le sélectionneur du Brésil, Tite, devrait d'ailleurs officialisé le nom des joueurs retenus pour la Copa América dans les prochains jours. En raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19, la CONMEBOL a autorisé les sélectionneurs à faire appel à 28 joueurs au lieu de 23.

Rodrygo et Reinier aux JO ?

Un troisième brésilien du Real Madrid devrait également être de l'aventure : Casemiro. Malgré ses 29 ans, il pouvait prétendre aux deux compétitions (aux JO, chaque équipe peut aligner trois joueurs ayant plus de 23 ans) mais comme pour Vinicius et Militão, il ne pourra en faire qu'une.

En 2016, Casemiro avait déjà renoncé aux JO à cause du Real Madrid pour se consacrer uniquement à la Copa América Centenario. Un choix malheureux puisqu'il avait été éliminé au premier tour tandis que l'équipe olympique du Brésil triomphait sur ses terres, à Rio.

En revanche, Rodrygo et Reinier ne devraient pas faire partie du voyage pour la Copa América. Seront-ils sélectionnés pour les JO ? André Jardine, le sélectionneur de l'équipe olympique dévoilera sa liste le 17 juin. Selon Mario Cortegana, le Real serait réticent à libérer Rodrygo mais autoriserait Reinier à se rendre à Tokyo car il manque de temps de jeu. La saison dernière, son prêt au Borussia Dortmund n'a pas été concluant puisqu'il n'a participé qu'à quatorze matches en Bundesliga dont seulement un en tant que titulaire.