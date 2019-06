Brésil - Venezuela (0-0) : Le Brésil tenu en échec

Les hommes de Tite n'ont pas réussi à enchainer après leur succès contre la Bolviie et doivent se contenter du point du match nul.

Copa America

- : 0-0

Privé de Neymar pour l'ensemble de la compétition, le Brésil avait réussi à montrer un agréable visage contre la en ouverture de sa Copa America. Les hommes de Tite avaient notamment réussi une brillante seconde période afin de l'emporter largement et d'entamer de la meilleure manière possible la compétition. Dans la nuit de mardi à mercredi, à Salvador, le Brésil n'a pas réussi à confirmer face au Venezuela.

Les coéquipiers de Philippe Coutinho ont dû se contenter d'un match nul et vierge, la faute aussi à deux buts annulés par l'arbitrage vidéo. Forcément, les joueurs de Tite ont reçu les huées du public en fin de match, déçu par la prestation des Brésiliens face à une équipe du Venezuela à leur portée. La Seleçao, qui aurait pu assurer sa qualification pour les quarts de finale en cas de victoire, va devoir batailler jusqu'au bout et devra montrer un meilleur visage contre le , qui a dominé la Bolivie (3-1), dans l'autre match du groupe.

Le Brésil a manqué d'inspiration dans cette rencontre et a vu son public se retourner contre lui, chantant ironiquement des "olé !" à chaque touche de balle de l'équipe adverse en fin de rencontre. Les hommes de Tite ont réalisé une domination stérile dans le premier acte avec un Coutinho en difficulté, et ce même si David Neres et Richarlison ont tenté de se montrer dangereux en passant sur les côtés de la défense venezuelienne.

Mais le Venezuela a su faire le dos rond et a même failli ouvrir le score grâce à la puissance de Rondon, qui n'a pas cadré sa tête. Tite a bien tenté de donner un coup de fouet à son équipe en seconde période avec l'entrée de Gabriel Jesus à la mi-temps. L'attaquant de a bien cru ouvrir le score mais le VAR a gâché la fête des supporters une première fois, pour un hors-jeu de Firmino sur l'action. En fin de rencontre, c'est Coutinho qui a fait trembler les filets, mais là aussi le but a été refusé pour un hors-jeu de Firmino.

Le Brésil a finalement dû se contenter d'un match nul et a retrouvé ses vieux démons. Les hommes de Tite ont du mal à se mettre en route dans cette Copa America et n'arrivent pas à imposer leur rythme dès la première mi-temps. Le Brésil devra se montrer davantage convaincant lors du dernier match de poule afin d'aborder la phase à élimination directe avec plus de confiance.