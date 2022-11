Brésil-Serbie : diffusion TV ; live streaming, compos probables et avant-match

Ce jeudi, le Brésil fait son entrée en lice dans la Coupe du Monde 2022 avec un duel face à la Serbie.

Annoncé comme grand favori de la Coupe du Monde 2022, le Brésil fait son entrée en lice ce jeudi. À 20 heures, Neymar et ses coéquipiers affronteront la Serbie, qui est annoncée comme un outsider et une équipe capable de créer une nouvelle surprise dans la compétition.

Match Brésil-Serbie Date 24/11/2022 Heure 20 heures Chaînes TF1 et BeIN Sports

Où voir le match Brésil-Serbie ?

Le match entre le Brésil et la Serbie sera diffusé sur BeIN Sports et TF1, qui est également accessible via l'application Molotov.

Chaînes TV Streaming TF1 et BeIN Sports Molotov

Les compositions probables

Pour ses débuts, le Brésil devrait aligner son équipe type, menée par une armada offensive qui peut faire peur à n'importe quelle équipe. Neymar sera évidemment à la baguette en meneur de jeu avec Raphinha, Vinicius et Richarlison sur le front de l'attaque.

L'ancien Lyonnais Lucas Paqueta sera aligné au milieu avec Casemiro. En défense, le Parisien Marquinhos devrait être aligné aux côtés de son ancien coéquipier Thiago Silva.

De leur côté, les Serbes comptent sur leur buteur Dusan Vlahovic, épaulé par Dusan Tadic et Luka Jovic en attaque. Le joueur phare de la Serbie Sergej Milinkovic-Savic débutera au milieu.

La composition probable du Brésil : Alisson - Danilo, T. Silva, Marquinhos, A. Sandro - Casemiro, Paqueta - Raphinha, Neymar, Vinicius - Richarlison.

La composition probable de la Serbie : V. Milinkovic-Savic - Milenkovic, S. Mitrovic, Pavlovic - Zivkovic, Gudelj, S. Milinkovic-Savic, Kostic - Tadic, Vlahovic, Jovic.

Cinq derniers résultats

Brésil Serbie Brésil 5-1 Turquie (27/09) Bahreïn 1-5 Serbie (18/11) Brésil 3-0 Ghana (23/09) Norvège 0-2 Serbie (27/09) Japon 0-1 Brésil (06/06) Serbie 4-1 Suède (24/09) Corée du Sud 1-5 Brésil (02/06) Slovénie 2-2 Serbie (12/06) Bolivie 0-4 Brésil (30/03) Suède 0-1 Serbie (09/06)

Confrontations entre les deux équipes

Date Résultat 27/06/2018 Serbie 0-2 Brésil 06/06/2014 Brésil 1-0 Serbie

