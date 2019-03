Brésil-Panama 1-1 - La Seleçao tenue en échec par le Panama

Dans une rencontre amicale assez débridée, le Brésil a dû se contenter d'un score de parité contre le Panama (1-1).

Invité surprise de la dernière en , le a créé un petit exploit en décrochant un match nul contre le , ce samedi, en amical (1-1), à Porto.

Ce match a été assez ouvert, et malgré une domination logique et attendue des Auriverde dans tous les compartiments du jeu (nombre de tirs et possession de balle), le Panama a montré du répondant avec ses armes, athlétiques et mentales.

La Seleçao a pourtant bien cru passer une soirée tranquille après l'ouverture du score du milieu offensif de l' Lucas Paqueta peu après la demi-heure de jeu, suite à un centre précis de Casemiro (1-0, 32e). Mais après avoir forcé le verrou panaméen, le Brésil a relâché la garde et s'est fait surprendre sur coup de pied arrêtée, une phase redoutée contre cet adversaire.

Manque de chance et de précision pour la Seleçao

Adolfo Machado, bien esseulé sur un coup-franc pourtant lointain, s'est imposé face à l'arrière-garde brésilienne pour placer une tête qui a fait mouche (1-1, 36e). Le score n'a pas évolué jusqu'à la pause.

Le second acte aurait pu démarrer par un coup de tonnerre mais Ederson s'est employé pour déterner un missile de José Luis Rodriguez (47e). Dans la foulée, Richarlison a vu sa reprise de volée s'écraser sur la barre transversale (52e). La Seleçao a d'ailleurs autant manqué de chance que de précision, car Casemiro a lui aussi touché du bois dans la dernière demi-heure (71e) avant de se procurer une nouvelle opportunité énorme (73e), tandis que Paqueta (59e) et Richarlison (69e), dangereux, n'ont pas pu permettre aux Auriverde de repasser devant. 1-1, score final. Sans Neymar, le Brésil reste inconstant.