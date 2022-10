Brésil : Neymar en remet une couche sur Bolsonaro

Visé par Lula à une semaine du deuxième tour de la présidentielle brésilienne, Neymar a réaffirmé son soutien à son concurrent Jair Bolsonaro.

A tout juste une semaine du second tour de l'élection présidentielle au Brésil, qui verra s'affronter le candidat de gauche Lula et le président sortant d'extrême droite, Jair Bolsonaro, Neymar a réaffirmé son soutien à ce dernier.

La star brésilienne, accusée ces derniers jours par Lula d'avoir fait son choix par intérêt après avoir passé un accord fiscal avec Bolsonaro, a participé à un live Youtube avec ce dernier pendant plus d'une demi-heure.

L'occasion de s'expliquer sur ce choix politique. "Ce qui m'a motivé à exprimer mon opinion ce sont les valeurs que le Président incarne, ce sont les mêmes que moi, celles de ma famille", a-t-il détaillé.

"Il défend le peuple, les enfants, la famille... C'est important de se positionner. J'appelle d'ailleurs ceux qui hésitent à le faire, c'est un droit, c'est important d'exprimer ses valeurs. Moi, je suis fier de faire ça."

Le n°10 de la Seleçao est également revenu sur "le moment le plus difficile de [sa] vie", son accusation de viol en 2019, affirmant que Bolsonaro l'avait cru et soutenu dès le départ. "Il a été le premier. Mon coeur m'a dit de rétribuer ce qu'il a fait à l'époque. Il a cru en moi. Comme je crois en lui. Il est celui dont on a besoin pour mener le Brésil vers des jours meilleurs."

Enfin, les deux hommes ont évoqué la Coupe du monde au Qatar, qui débutera dans moins d'un mois. "La Coupe est proche. Ce serait vraiment merveilleux, Bolsonaro réélu, le Brésil champion et tout le monde heureux, a estimé Neymar, promettant de dédier son premier but à Bolsonaro s'il est réélu. Premier but : avec deux mains", référence au numéro 22 fait par les électeurs du président sortant.

"Notre équipe est bien préparée, ça fait huit ans qu'on travaille. On est prêts, il y a des jeunes talentueux et une union formidable entre nous. Tout est réuni pour une belle fin et j'espère que la Coupe sera entre nos mains."