Brésil : l'immense regret de Ronaldo pour la Coupe du monde au Qatar

Le champion du monde 1994 et 2002 n'est pas entièrement d'accord avec les choix de Tite pour la Coupe du monde 2022.

Le Brésil a toujours eu une richesse fantastique dans le secteur offensif. La Seleçao de Tite ne fait pas objection à la règle. Le sélectionneur brésilien a d'ailleurs sélectionné neuf attaquants pour la Coupe du monde 2022. Mais pour le plus grand numéro neuf du Brésil, Ronaldo, il y en a un qui manque à l'appel. En effet, le champion du monde 2002 a milité pour la présence d'un jeune phénomène dans cette liste.

"J'aurais opté pour Endrick"

"Tout le monde se lamente de l'absence de Gabigol de cette liste mais, personnellement, si j'avais à intégrer un joueur, j'aurais opté pour Endrick. C'est un garçon très prometteur et qui progresse à grands pas. Et pour lui, faire partie du groupe brésilien au Mondial au Qatar aurait représenté une expérience sensationnelle. Et très positive pour le futur de notre équipe nationale", a expliqué El Fenomeno.

Ronaldo est revenu sur sa propre expérience puisqu'il avait été convoqué à l'âge de 17 ans en 1994 par Carlos Alberto Parreira pour vivre l'évènement en faisant partie du groupe : "C'est une façon de préparer le futur, comme Scolari l'avait également fait avec Kaka à la Coupe du monde 2002, mais pas Dunga en 2010 en Afrique du Sud, ignorant Neymar alors que tout le Brésil le réclamait".

La présence de Dani Alves fait polémique

Une autre décision de Tite pose question : la sélection de Dani Alves. Âgé de 39 ans, l'ancien latéral du PSG et du FC Barcelone évolue actuellement au Mexique et pour beaucoup dans l'opinion brésilienne, le joueur n'est plus au niveau et ne mérité pas sa place pour la Coupe du monde au Qatar. Le sélectionneur s'est défendu de son choix

"Je ne suis pas venu ici pour faire plaisir aux gens qui sont sur Twitter, sur les réseaux sociaux, et qui s’y expriment, clame le stratège brésilien. C’est un public dont je ne sais pas quel pourcentage du peuple brésilien il représente. Je respecte les opinions divergentes".

"Je ne suis pas là pour convaincre tout le monde. Je n’ai pas cette prétention. Je ne le veux pas. Je veux juste apporter des données informatives, véridiques, pour que les gens puissent faire leur propre analyse et construire leur propre opinion", a conclu le sélectionneur. Tite a fait ses choix et devra en assumer les conséquences, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire.