Brésil – L'immense joie de Nenê qui bat un record de Romario, son idole

A 41 ans, Nenê n'a pas l'intention de raccrocher les crampons ! Surtout qu'il vient de battre un record de Romario.

Le mercredi 25 janvier 2023, Vasco da Gama se déplaçait sur le terrain de Portuguesa dans une rencontre comptant pour le championnat de Rio. Une rencontre a priori anodine sauf qu'elle restera dans l'histoire du célèbre club brésilien (quatre fois champion du Brésil et vainqueur de la Copa Libertadores en 1998).

La fierté de Nenê qui détrône son idole

Auteur du premier but de Vasco de Gama, qui l'a emporté 2-0, Nenê est devenu à cette occasion le plus vieux buteur de l'histoire du club brésilien.

A 41 ans, six mois et six jours, il bat le record de Romario. L'idole des supporters de Vasco avait inscrit un doublé en 2007 contre le Grêmio (lors d'une victoire 4-0) à l'âge de 41 ans, 4 mois et 11 jours.

« Je dépasse le record de mon idole, Romario, c'est un bonheur immense. Je veux remercier ma famille et mes coéquipiers qui m'ont permis de battre ce record », a confié le joueur, interviewé à la mi-temps du match.

Vasco est fier de son "papy"

Sur les réseaux sociaux, Vasco de Gama a publié une vidéo du but de Nenê en l'appelant « Vovô » ce qui signifie « papy » en français.

Nenê avait déjà scoré pour Vasco cette saison mais c'était lors d'un match amical contre l'Inter Miami. Les rencontres amicales des clubs n'étant pas comptabilisées dans les statistiques, Nenê se devait de marquer lors d'une compétition officielle pour vraiment battre le record de Romario.

Ancien joueur de Monaco et du PSG, Nenê est sous contrat avec le Vasco da Gama jusqu'au 31 décembre 2023. Le joueur fêtera ses 42 ans le 19 juillet prochain et il espère battre encore de nombreux records.