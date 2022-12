Brésil - Coupe du monde 2022 : Neymar affiche ses coéquipiers après l'élimination

Après l'élimination prématurée face à la Croatie, Neymar, totalement abattu, a publié des messages privés de conversations avec ses coéquipiers.

Le Brésil n'est pas en deuil, mais c'est tout comme. Grand favori pour remporter la Coupe du monde, le Brésil a été éliminé en quarts de finale ce vendredi par la Croatie provoquant une immense déception chez les supporters mais surtout chez les joueurs. Les larmes étaient légions à la fin de la séance de tirs au but perdue par la Seleçao, à l'image de Neymar très touché par ce nouvel échec en sélection.

"Ce groupe sera toujours dans mon coeur"

Pour autant, les joueurs brésiliens ne se sont pas déchirés après l'élimination et ont même montré de la solidarité envers leur sélectionneur, Tite, qui a décidé de démissionner. Après avoir avoué être touché par cette élimination et avoir fait une belle déclaration à Tite, Neymar a décidé de dévoiler certains échanges privés avec ses coéquipiers brésiliens, sans leur autorisation, pour démontrer l'union sacrée au sein de la Seleçao.

"J'ai décidé d'exposer ces messages (sans leur permission) pour montrer à quel point nous voulions ce titre et à quel point nous étions unis", s’est justifié l’attaquant du PSG sur Instagram. "Ce sont quelques-uns des nombreux messages que j'ai échangés avec le groupe. Sentiment de grande tristesse, mais nous devons être plus forts pour avancer et je suis sûr qu'avec le soutien de tous les fans, nous reviendrons plus forts. Je suis brésilien avec une grande fierté, avec beaucoup d'amour! Je suis très fier de faire partie de cette sélection. Je suis devenu fan de chacun d'eux! Ce groupe sera toujours dans mon cœur."

Neymar réconforte Marquinhos et Rodrygo

Neymar a commencé par dévoilé un échange avec Marquinhos, son coéquipier en club et en sélection, qu’il a tenté de réconforté après son tir au but manqué: "Un penalty ne changera pas ce que je pense de toi". Ce à quoi le capitaine du PSG lui a répondu : "Je voulais vraiment bien faire les choses, putain… penser que ce penalty est un obstacle dans notre rêve. Mais allons-y, nous devons être forts, se donner du temps et voir ce que le football nous réserve encore."

Neymar a ensuite dévoilé un autre message adressé, cette fois, à Thiago Silva qui a disputé la dernière Coupe du monde de sa carrière: "je voulais vraiment donner cette coupe". Le défenseur de Chelsea, qu'il a côtoyé au PSG, lui a répondu qu’il avait "tout le temps envie de pleurer". "Frère, ça fait encore plus ch… que je ne l'imaginais, vraiment", a confessé par la suite le joueur de Chelsea. "Je ne peux pas le supporter. Je ne peux pas croire que nous avons perdu. Je ne peux pas le croire. Chaque fois que je me souviens, ça me donne envie de pleurer."

Neymar a affiché une dernière conversation avec son jeune coéquipier Rodrygo, qui a manqué le premier penalty de la séance de tirs au but, qui lui répond de la sorte: "merci mon idole". "Désolé pour tout et pour avoir report ton rêve aussi, j’espère que tu vas continuer avec nous, pour partir en conquête ensemble, bien sûr si c’est le mieux pour toi." Neymar a salué sa prise de responsabilité : "pourquoi tu demandes pardon, tu es fou? Seuls ceux qui frappent ratent et tu es un as. Mais ensuite, je vous apprends à frapper." Le Brésil va mettre du temps à digérer cet échec, mais ce groupe sera revanchard pour les prochaines échéances de la Seleçao.

Enfin,