Brésil : Bruno Guimarães convoqué pour la 1ère fois

Le milieu de terrain de l'OL fait partie de la liste de Tite pour affronter le Pérou et la Bolivie au mois de mars.

En un peu plus d'un mois, Bruno Guimarães a conquis tout son monde. Devenu un titulaire indiscutable à l'Olympique Lyonnais, le milieu brésilien a été récompensé de ses belles performances en étant appelé pour la première fois par Tite avec le . Le milieu de terrain des Gones fait partie des convoqués pour affronter la , à l’Arena Pernambuco, près de Recife, le 27 mars, puis se déplace au , à Lima, le 31 mars, dans le cadre du début des éliminatoires pour la 2022.

En ce qui concerne le reste de la liste du Brésil, à noter l'absence d'Alisson, qui est d'ores et déjà forfait pour les deux prochaines rencontres de . En revanche, le contingent parisien est bel et bien au rendez-vous avec les présences de Thiago Silva et Marquinhos en défense ainsi que de Neymar en attaque. Le Brésil va attaquer les éliminatoires à la Coupe du monde 2022 avec une équipe compétitive et un savant mélange entre jeunesse et expérience.

Le sélectionneur du Brésil, Tite, a justifié la présence de la recrue lyonnaise dans sa liste : "Il a fait un super championnat avec l’Athletico, on l’a suivi la saison passée pour connaître son profil. On l’a vu aussi avec les Espoirs. Ses débuts avec ont confirmé tout ça". Bruno Guimarães est donc récompensé pour l'ensemble de son oeuvre, lui qui a grandement contribué à la qualification des espoirs brésiliens pour les Jeux Olympiques de Tokyo en étant élu meilleur joueur du tournoi de qualification olympique.

Le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais a exprimé sa fierté après sa première sélection avec le Brésil. "J’ai toujours appris, depuis enfant, à être patriote. À aimer mon pays et à le défendre bec et ongles. Pouvoir le représenter, en enfilant la tunique que tant de cracks ont utilisée, est un rêve qui devient réalité. Merci à ma famille, à l’Athletico et à Lyon pour m’avoir permis de réaliser ce rêve", a-t-il posté sur son compte Twitter.

Sempre aprendi, desde criança, a ser patriota. A amar meu país e defendê-lo com unhas e dentes. Poder representa-lo, vestindo a camisa que tantos craques usaram, é um sonho realizado. Obrigado família, Athletico e Lyon por me proporcionarem mais essa realização. pic.twitter.com/pF64fzBSXD — Bruno Guimarães (@brunoog97) March 6, 2020

La liste des 24 du Brésil :

Gardiens : Weverton (Palmeiras), Ederson ( ), Ivan (Ponte Preta) ;

Défenseurs : Marquinhos (Paris SG), Thiago Silva (Paris SG), Daniel Alves (São Paulo), Eder Militão ( ), Felipe (Atlético de Madrid), Renan Lodi (Atlético de Madrid), Danilo ( ), Alex Sandro (Juventus) ;

Milieux : Casemiro (Real Madrid), Arthur ( ), Fabinho (Liverpool), Philippe Coutinho ( ), Bruno Guimarães (Olympique Lyonnais), Ribeiro (Flamengo) ;

Attaquants : Neymar (Paris SG), Roberto Firmino (Liverpool), Richarlison (Everton), Gabigol (Flamengo), Everton (Grêmio), Bruno Henrique (Flamengo), Gabriel Jesus (Manchester City).