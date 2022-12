Brentford - Tottenham : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Brentford - Tottenham : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Plus d'un mois après son interruption en raison de la Coupe du monde 2022 au Qatar, la Premier League ouvre ses portes avec un derby londonien. Pas le plus connu et le plus chaud de tous, mais Tottenham n'aura qu'un court déplacement à faire en ce lendemain de Noël du côté de Brentford. Un déplacement court mais loin d'être simple.

Brentford aime les gros

Dixième de Premier League, Brentford a terminé la première partie de saison sur une très bonne note en s'offrant le scalp du champion en titre, Manchester City, à l'Etihad Stadium. Les Bees peuvent compter sur leur homme fort depuis le début de saison, Ivan Toney, déjà auteur de dix buts en championnat, pour poursuivre leur belle saison.

En face, Tottenham a tout du trouble fête idéale dans la lutte pour le titre cette saison, mais pour tenter de chatouiller Manchester City et Arsenal, les Spurs ne doivent pas perdre des points en route lors de ce Boxing Day. Actuellement quatrième de Premier League, Tottenham alterne le bon et le moins bon depuis le début de saison.

Toney-Kane, le match dans le match

Les Spurs auront besoin de leur duo Son-Kane pour maintenir une place dans les quatre premier sud championnat et pourquoi pas même espérer aller plus haut. Si l'Anglais a répondu présent jusqu'à maintenant avec douze buts, il faudra voir dans quel état mental il reviendra de la Coupe du monde où il a manqué un penalty décisif face à la France, tandis que le Sud-Coréen a réalisé une belle Coupe du monde mais manquait de réussite avec les Spurs en ce début de saison.

Une chose est sûre, ce match de reprise du Premier League promet du spectacle entre deux équipes marquant beaucoup et encaissant beaucoup de buts. Si Tottenham part favori dans cette rencontre, Brentford, qui s'est déjà offert les deux clubs de Manchester et a tenu en échec Chelsea cette saison, a tout pour créer la surprise.

Horaire et lieu du match Brenford-Tottenham

Ville : Londres

Londres Stade : Brentford Community Stadium

Brentford Community Stadium Heure : 13:30 UTC+1 (heure française) / 12:30 GMT / 13:30 UTC+1 (BST) / 07:30 EST / 04:30 PST

Sur quelle chaîne TV voir Brentford - Tottenham ?

Brentford-Tottenham

Premier League

Lundi 26 décembre

13h30 sur Canal + Foot

Stream : MyCanal

Prise d'antenne : 13h15 sur Canal + Foot

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal.

Série actuelle de Brentford et Tottenham

Brentford : DVDDN



Tottenham : DDVVN

Les blessés et absents de Brentford et Tottenham :

Brentford attaque ce Boxing Day diminué. Les Bee's vont devoir faire sans Ajer, Baptiste, Hickey et Strakoshka, blessés.

De l'autre côté, Tottenham ne compte qu'un absent, mais pas n'importe lequel : Richarlison. Le Brésilien est touché à la cuisse et donc forfait pour cette rencontre. En revanche, Antonio Conte va pouvoir compter sur Hugo Lloris, finaliste de la Coupe du monde.

Les équipes probables

XI de départ de Brentford : Winterbottom - Zanka, Pinnock, Mee - Rasmussen, Norgaard, Janelt, Jensen, Henry - Mbeumo, Toney.

XI de départ de Tottenham : Lloris - Dier, Lenglet, Davies - Emerson Royal, Bentancur, Hojbjerg, Perisic - Kulusevski, Kane, Son.