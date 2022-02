Brentford : Christian Eriksen ovationné pour son retour sur les terrains

Huit mois après son malaise cardiaque lors du match Danemark-Finlande à l'Euro 2021, Christian Eriksen a enfin rejoué un match officiel.

L'international danois est entré en jeu à la 52e minute du match entre Brentford et Newcastle et a été ovationné par le public du Brentford Community Stadium.

📍 Brentford Community Stadium



📅 Sat 26th February



🤩 Christian Eriksen returns to competitive football & makes his #BrentfordFC debut



📹 @jaydmharrispic.twitter.com/v4VlY7C0nW — The Athletic UK (@TheAthleticUK) February 26, 2022

Malgré la défaite 2-0 de Brentford, le coach des Bees, Thomas Frank (qui est également danois), a salué les premiers pas de son joueur avec sa nouvelle équipe : « C'est un grand jour pour nous tous, mais surtout pour Christian et sa famille. »

Christian Eriksen a rejoint Brentford le 31 janvier 2022 après avoir été libéré de son contrat par l'Inter Milan.

Depuis son malaise cardiaque, Eriksen porte un défibrillateur et peut ainsi rejouer au football en Premier League (mais pas en Serie A où le défibrillateur est interdit aux joueurs). Avant le match Brentford-Newcastle, il a ainsi joué en amical contre Southend United, le 14 février dernier, afin de retrouver du temps de jeu.

Selon le joueur lui-même, son retour sur les terrains ne présente aucun danger pour sa santé : « Si quelque chose devait m'arriver, je n'aurais pas vraiment besoin d'un défibrillateur car j'ai déjà le mien. Donc c'est vraiment une sécurité supplémentaire. D'une certaine manière, je suis plus protégé maintenant que vous et c'est aussi ce que je ressens. Je me sens très protégé avec ça et je me sens normal. »