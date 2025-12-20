Bourg-en-Bresse - Marseille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La Coupe de France adore ce genre de rendez-vous. Un club de National face à un géant de Ligue 1, un stade prêt à vibrer et un favori sommé d’éviter le piège. Ce dimanche, l’Olympique de Marseille lance sa campagne sur la pelouse de Bourg-en-Bresse, avec bien plus à perdre qu’à gagner.

Marseille en favori assumé

Ce dimanche 21 décembre, Bourg-en-Bresse reçoit l’Olympique de Marseille pour un 32e de finale de Coupe de France très attendu. Sur le papier, l’écart de niveau saute aux yeux. Dans les faits, la magie de la compétition interdit toute certitude. Les Burgiens rêvent d’un exploit. Les Marseillais visent une qualification propre avant la trêve.

Une semaine après un succès capital contre l’AS Monaco en Ligue 1 (1-0), l’OM arrive lancé. Cette victoire a renforcé la confiance d’un groupe toujours en quête d’un trophée. La Coupe de France représente une opportunité claire, et Marseille n’entend pas la galvauder. L’Olympique de Marseille ne se cache pas. Les Phocéens partent largement favoris, d’autant que la dernière confrontation entre les deux clubs, en 2018, avait tourné à la démonstration avec une victoire marseillaise 9-0.

Ce déplacement sert aussi de test. L’OM doit montrer du sérieux, gérer l’écart de statut et éviter le faux pas qui laisserait des traces. Une qualification rapide permettrait de basculer sereinement vers la suite de la saison.

Bourg-en-Bresse veut jouer son coup à fond

En championnat, la situation reste délicate pour Bourg-en-Bresse. Le club occupe la 15e place de National 1 et lutte pour s’éloigner de la zone dangereuse. La saison 2025-2026 manque de régularité, surtout à domicile. Pourtant, le récent succès décroché face à Villefranche (1-0) a redonné un peu d’air et de confiance.

Face à l’OM, les Burgiens savent ce qui les attend. Ils n’abordent pas ce match comme une formalité, mais comme une parenthèse à saisir. L’idée reste simple : rester en vie le plus longtemps possible et laisser le doute s’installer.

Sur quelle chaine suivre le match Bourg Peronnas - Marseille

La rencontre entre Bourg-en-Bresse et l’Olympique de Marseille sera à suivre ce dimanche 21 décembre 2025 à partir de 14h15 sur BeIN Sports 1 et France 3. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c'est diffusé sur BeIN Sports (BeIN Connect ou TOD en streaming),

Horaire et lieu du match Bourg Peronnas - Marseille

La rencontre entre Bourg Peronnas et l'OM se tient ce dimanche 21 décembre à partir de 14h30, heure française, au Stade Marcel Verchere de Bourg en Bresse.

Infos des équipes et effectifs

Bourg Peronnas vs Marseille Équipes probables Équipe probable Remplaçants Entraineur D. Le Frapper Équipe probable Remplaçants Entraineur R. De Zerbi

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos sur l'équipe de Bourg Peronnas

Bourg-en-Bresse devrait se présenter avec Boulhendi pour garder les buts. La ligne défensive serait composée de Pembele, Sylla, Lacour, Vitré et Koité, chargés de contenir les offensives adverses. Au milieu de terrain, Bodmer, Meyer et Touray formeraient le cœur du jeu, avec pour mission d’assurer l’équilibre et la relance. Devant, Boumaaoui et Cissé devraient être alignés pour mener les attaques et tenter de faire la différence.

Infos sur l'équipe de l'OM

Du côté marseillais, la nouvelle est plutôt positive à l’approche de ce déplacement. Facundo Medina et Hamed Junior Traoré ont réintégré le groupe et feront bien partie du voyage. Roberto De Zerbi a toutefois précisé qu’ils ne devraient pas débuter la rencontre, tout en restant des options crédibles en cours de match, capables d’apporter un vrai plus en sortie de banc.

« Ils seront du voyage, je ne pense pas qu’ils commenceront le match mais ils seront disponibles », a déclaré De Zerbi en conférence de presse, soulignant leur potentiel impact, même en sortie de banc.

Sur le terrain, l’OM devrait s’articuler autour de De Lange dans les cages. La défense serait emmenée par Murillo, Pavard et Aguerd. Dans les couloirs, Timothy Weah et Emerson Palmieri sont pressentis pour apporter de la largeur, tandis que le milieu serait confié à Pierre-Emile Højbjerg, Arthur Vermeeren et Geoffrey Kondogbia. En attaque, Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang devraient constituer le duo offensif chargé de faire la différence.

La forme des deux équipes

