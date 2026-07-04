Bouadi établit un record africain face au Canada

Ayub Bouadi a inscrit son nom dans l’histoire du football africain en intégrant le onze de départ du Maroc face au Canada, ce samedi soir, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Disputée au stade de Houston aux États-Unis, la rencontre offre au Maroc l’occasion de poursuivre son parcours et d’atteindre les quarts de finale, après son succès aux tirs au but contre les Pays-Bas en seizièmes, tandis que le Canada a dominé l’Afrique du Sud.

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À seulement 18 ans, Bouadi est devenu le premier joueur africain de l’histoire de la Coupe du monde à disputer quatre matchs en tant que titulaire avant ses 19 ans, un nouvel exploit qui s’ajoute à son parcours avec les « Lions de l’Atlas ».

Le jeune milieu de terrain s’est imposé comme l’une des révélations de la sélection marocaine dans ce tournoi, conservant jusqu’à présent sa place dans le onze de départ.

Le vainqueur de cette rencontre défiera au tour suivant le gagnant du match France-Paraguay.



