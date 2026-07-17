À l’approche du coup d’envoi de la nouvelle saison, Al-Nasr a décidé d’accélérer ses préparatifs plus tôt que prévu, une initiative qui traduit la volonté du staff technique d’atteindre un niveau de préparation optimal avant les compétitions officielles.

La décision de l’entraîneur australien Ange Postecoglou d’avancer le stage à l’étranger et d’organiser plusieurs matchs amicaux confirme que l’équipe se prépare à une saison dense, où elle entend rivaliser sur tous les tableaux.

Le club a programmé le départ pour dimanche prochain, direction Lisbonne, où l’équipe effectuera un stage à l’étranger jusqu’au 5 août 2026, conformément au plan de préparation.

Selon le quotidien saoudien Al-Riyadiah, le technicien australien a choisi d’avancer le coup d’envoi de ce stage, qui correspond à la troisième phase du programme de préparation, initialement fixé au 25 juillet, afin d’offrir aux joueurs un laps de temps plus long pour peaufiner les aspects techniques et physiques avant l’entame de la saison.

Selon le quotidien, le technicien a également demandé au directeur sportif portugais, Simão Coutinho, d’organiser cinq rencontres amicales durant ce stage, afin d’évaluer le niveau de l’ensemble du groupe, de vérifier sa préparation technique et physique et de tester plusieurs options tactiques avant d’aborder les compétitions officielles.

De retour à Riyad mercredi dernier en provenance d’Abha, le groupe poursuit actuellement sa préparation avant de s’envoler vers le Portugal pour finaliser sa mise en condition.

Tenant du titre de la Saudi Pro League, Al-Nassr s’apprête à disputer quatre compétitions : le championnat, la Coupe du Roi, la Supercoupe d’Arabie saoudite et la Ligue des champions de l’AFC. Un programme dense qui impose au staff technique de peaufiner la préparation dès les premières semaines.