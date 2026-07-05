Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Manchester City v Southampton - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport
GOAL

Traduit par

Bostikoglu aux joueurs d'Al-Nasr : « Le respect est la base de tout. »

A. Postecoglou
Al Nasr FC
Saudi Pro League
Australie
Arabie saoudite

Des déclarations fracassantes de l'entraîneur australien

L’Australien Ange Postecoglou, nouvel entraîneur d’Al-Nassr, a entamé sa mission au sein du « Club mondial » par des déclarations insistant sur l’importance du respect mutuel entre les deux parties pour la période à venir.

Le club avait officialisé samedi dernier la signature d’un contrat de deux saisons avec le technicien australien, qui prendra officiellement ses fonctions en début de saison prochaine.

Lire aussi… Ronaldo s’en prend aux médias : « Vous essayez de me tuer depuis 23 ans… Je ne prendrai pas ma retraite à cause de vous »

Dimanche soir, il a pris les rênes de l’équipe et dirigé une séance d’entraînement légère afin de faire connaissance avec le groupe.

Lors de sa première réunion avec le groupe, il a martelé : « Le plus important, c’est avant tout le respect ; nous devons respecter le travail que nous allons accomplir. »

Il a ajouté : « Nous allons tout faire pour aider le club à réaliser ses rêves, et je vous demande de donner tout ce que vous avez pour faire le bonheur de nos supporters. »

Il a conclu : « Je sais qu’il est difficile d’être toujours au meilleur de sa forme, mais je vous demande de donner le meilleur de vous-mêmes, et nous verrons ensuite ce qui se passera. »

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google