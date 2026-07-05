Bostikoglu aux joueurs d'Al-Nasr : « Le respect est la base de tout. »

L’Australien Ange Postecoglou, nouvel entraîneur d’Al-Nassr, a entamé sa mission au sein du « Club mondial » par des déclarations insistant sur l’importance du respect mutuel entre les deux parties pour la période à venir.

Le club avait officialisé samedi dernier la signature d’un contrat de deux saisons avec le technicien australien, qui prendra officiellement ses fonctions en début de saison prochaine.

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Dimanche soir, il a pris les rênes de l’équipe et dirigé une séance d’entraînement légère afin de faire connaissance avec le groupe.

Lors de sa première réunion avec le groupe, il a martelé : « Le plus important, c’est avant tout le respect ; nous devons respecter le travail que nous allons accomplir. »

Il a ajouté : « Nous allons tout faire pour aider le club à réaliser ses rêves, et je vous demande de donner tout ce que vous avez pour faire le bonheur de nos supporters. »

Il a conclu : « Je sais qu’il est difficile d’être toujours au meilleur de sa forme, mais je vous demande de donner le meilleur de vous-mêmes, et nous verrons ensuite ce qui se passera. »