Borussia Dortmund : Mats Hummels sous le charme de Jude Bellingham

L'expérimenté défenseur allemand ne tarit pas d'éloges sur son tout jeunes coéquipier anglais, qui rayonne dans le milieu du BVB.

Mats Hummels s'est enthousiasmé pour son collègue du Borussia Dortmund Jude Bellingham, admettant qu'il a dit "Je l'aime déjà 25 fois" au jeune prodige.

Bellingham a connu une ascension rapide depuis qu'il a rejoint Dortmund en provenance de Birmingham City en juillet 2020, s'imposant comme l'un des jeunes milieux de terrain les plus excitants de sa génération.

Le jeune homme de 18 ans est entré dans le vif du sujet en 2021-22 après une première saison extrêmement encourageante en Allemagne, et Hummels apprécie énormément de jouer avec un jeune homme qui, selon lui, a tous les attributs pour aller directement au sommet du jeu.

Le défenseur a parlé à DAZN de la qualité et du caractère de Bellingham : "C'est le jeune de 18 ans le plus mature et le plus sérieux que j'aie jamais vu.

"Jude est déjà l'un des leaders. Il est déjà l'un des plus bruyants de l'équipe. Je lui ai déjà dit 25 fois cette année que je l'aime. C'est un grand footballeur et un type formidable. Il fera son chemin à 100 %, sans aucun doute."

Bellingham s'est rapidement fait une place régulière dans le onze de départ de Dortmund la saison dernière, et a fini par faire 44 apparitions toutes compétitions confondues.

Le talentueux milieu de terrain a également inscrit quatre buts et délivré quatre passes décisives, tout en remportant la Coupe d'Allemagne, et a permis au BVB de terminer la saison en beauté et de se hisser parmi les quatre premiers de la Bundesliga.

Bellingham a participé aux six premiers matches de la nouvelle saison de Dortmund et a marqué deux buts, dont un lors de la victoire 2-1 en phase de groupes de la Ligue des champions contre Besiktas la semaine dernière.

L'international anglais sera de nouveau en lice pour une place dans l'équipe de Marco Rose lorsque Dortmund affrontera le Borussia Mönchengladbach samedi. Le BVB reprendra la Ligue des champions à domicile contre le Sporting trois jours plus tard, avant de se concentrer sur le match de Bundesliga contre Augsbourg le 2 octobre.