Borussia Dortmund : Erling Haaland de retour plus tôt que prévu

Le Borussia Dortmund s'apprête à accueillir le retour d'Erling Haaland dans ses rangs plus tôt que prévu. Le prolifique attaquant norvégien s'est débarrassé d'une blessure à la hanche qui devait le tenir éloigné des terrains jusqu'à Noël. C'est le père du joueur, Alf Inge, qui avait déclaré début novembre qu'il s'agissait d'un coup dur.



Le Real Madrid est la destination préférée d'Haaland s'il quitte Dortmund en 2022

L'équipe de Marco Rose a obtenu des résultats mitigés sans son arme offensive la plus puissante, mais elle cherche à le réintégrer dans le groupe pour le déplacement à Wolfsburg samedi. L'entraîneur du Borussia Dortmund, Marco Rose a déclaré aux journalistes lors de la mise à jour de la condition physique de son équipe : "Mo Dahoud se sent bien et est un candidat pour jouer, il en va de même pour Emre Can. Youssoufa Moukoko va mieux, il s'est entraîné. Marius Wolf est là, Erling Haaland sera également dans le bus".

Haaland dans le groupe face à Wolfsbourg

"Jude Bellingham est absent et pour Rapha Guerreiro, nous devons attendre", a conclu l'entraîneur du Borussia Dortmund. Le club allemand ne veut pas prendre de risques inutiles avec un joueur qui a marqué 13 buts en 10 apparitions cette saison. On s'attend à ce qu'il soit placé sur le banc de touche contre Wolfsburg, ce qui permettra de faire une apparition pendant quelques minutes en fin de match si ses services sont requis.

Mercato : Erling Haaland attiré par l’Espagne ?

Il sera important pour lui d'accumuler des minutes de jeu, aussi éphémères soient-elles, car le BVB compte les jours qui le séparent d'un nouveau choc du Klassiker contre le Bayern Munich le 4 décembre. Marco Rose a déclaré qu'il était "bien sûr" possible que Haaland joue un rôle important dans ce match, alors que Dortmund n'a qu'un point de retard sur son plus grand rival au classement de la Bundesliga.

Si Erling Haaland est impatient de retrouver une scène nationale de premier plan, il ne jouera pas de sitôt la Ligue des champions, ce qui ne manquera pas d'alimenter les spéculations sur son avenir. En effet, Dortmund a été éliminé de la compétition dès la phase de groupes, ce qui signifie qu'il sera relégué en Europa League pour les seizièmes de finales de la compétition, alors que sa quête de gloire continentale se poursuit.

Pour rappel, les rumeurs vont bon train concernant l'avenir d'Erling Haaland. Selon les informations de Goal, l'attaquant norvégien a actuellement une préférence pour rejoindre le Real Madrid même s'il n'a pas encore pris de décision définitive concernant son avenir. Pour le moment, Erling Haaland est pleinement concentré sur sa saison avec Dortmund et fera tout pour retrouver le chemin des filets au plus vite.