Bordeaux : Vladimir Petkovic mis à pied ce lundi

Arrivé par la grande porte à Bordeaux, l'entraîneur va quitter la Gironde par la toute petite... Après avoir éliminé les Bleus à l'Euro 2020 avec la Suisse, l'ex-sélectionneur de la Nati n'a jamais su trouver les ressources pour porter le projet du club au scapulaire. Ce lundi, au lendemain d'une déroute collective sur la pelouse de Reims (5-0), Bordeaux est 19ème.

Petkovic s'en va avec un bien triste bilan...

Relégables et presque résignés, les Marine et Blanc ont donc fait le choix de se séparer de Vladimir Petkovic, comme l'indiquent nos confrères de Sud Ouest et de L'Equipe. Le technicien a été mis à pied ce lundi par sa direction au même titre que son adjoint Antonio Manicone. Pour rappel, il s'était engagé avec Bordeaux l'été dernier jusqu'en juin 2024.

L'article continue ci-dessous

En Gironde, il n'aura pas laissé un souvenir impérissable, lui qui est sous le feu des critiques des supporters depuis de longues semaines. Il faut dire qu'avec seulement quatre victoires et 20 points pris en Ligue 1 après 23 journées disputées, Bordeaux est au bord du gouffre...

Plusieurs noms déjà évoqués pour sa succession

Pour le remplacer, les noms de plusieurs entraîneurs chevronnés sont évoqués. Rudi Garcia, Lucien Favre ou encore David Guion sont ceux qui reviennent avec le plus d'insistance ces dernières heures. Une chose est sûre, le temps presse... Et pour cause, les Girondins reçoivent le RC Lens lors de la prochaine journée, avant un déplacement périlleux à Monaco.