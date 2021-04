Bordeaux sombre à Lorient, Rennes relègue Dijon… Le résumé de la journée de la Ligue 1

Bordeaux a connu une grosse déconvenue sur le terrain de Lorient, tandis que le DFCO a perdu tout espoir de maintien en perdant contre Rennes.

Quatre rencontres de la 34e levée du championnat se sont tenues ce dimanche. Elles ont notamment vu Bordeaux s’enfoncer dans la crise en cédant largement à Lorient (4-1). L’après-midi a aussi vu Dijon descendre officiellement à l'étage inférieur à la suite de son revers contre Rennes (1-5). Lens a retrouvé la 5e place du classement en dominant Nîmes (2-1). Enfin, Nantes a signé une très belle opération en vue du maintien en allant gagner à Strasbourg (2-1).

Bordeaux ne répond plus

Lâché par son actionnaire et dans le flou par rapport à son avenir, Bordeaux espérait pouvoir se changer les idées en ramenant un bon résultat de Lorient, celui qui lui aurait permis d’assurer définitivement son maintien. En vain. Dans la lignée de ses précédentes sorties, la formation aquitaine a encore livré un match sans et elle en a été punie avec une violente gifle. Le résultat est alarmant, de même que la manière car les Marine et Blanc ont semblé être totalement déconnectés. Comme si les problèmes extra-sportifs avaient fini par influer sur leur moral. Un moral qui était déjà au plus bas.

Teremas Moffi a été le principal bourreau des Girondins. L’attaquant nigérian s’est offert un triplé dans cette rencontre. Trois buts qui s’ajoutent aux deux qu’il avait mis la semaine dernière contre l’OM. Et cette fois, cela fut profitable à son équipe.

Avec ce résultat, Lorient revient à un point de son adversaire du jour. Les Merlus auraient quasiment assuré leur survie parmi l’élite si le FC Nantes, barragiste, ne s’était pas imposé à Strasbourg. Or, les Canaris sont justement allés l’emporter à la Meineau. Gonflés à bloc, les hommes d’Antoine Kombouaré ont réalisé un match très solide et la victoire fut au rendez-vous. Ludovic Blas a marqué le but victorieux à un quart d’heure du terme après que Castelleto ait répondu à l’ouverture du score d’Ajorque.

Lens ne lâche rien

La victoire de Nantes est précieuse et il en est de même pour celle récoltée par Lens aux dépens de Nîmes. Délogés de la cinquième place par l’OM vendredi soir, les Artésiens ont su récupérer leur bien. Ce ne fut pas sans mal car ils ont joué à 10 pendant plus d’une heure de jeu suite à l’expulsion de Sylla. Cela ne les a cependant pas empêchés d’aller chercher les trois points. Haidara a inscrit le but de la victoire à la 76e minute.

Le score fleuve de cette journée est à mettre à l’actif du Stade Rennais. La formation de Genésio a confirmé sa bonne série du moment en se baladant à Dijon. Les Bretons étaient menés au score, mais ils ont réussi à tout renverser et s’imposer 5-1. Martin Terrier a été le héros de la rencontre avec un doublé inscrit.