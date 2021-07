Bordeaux reste en Ligue 1 !

Les Girondins de Bordeaux devaient bien en rester en Ligue 1 malgré leurs soucis financiers.

Les supporters des Girondins de Bordeaux peuvent pousser un grand ouf de soulagement. Selon une information de L’Equipe, le club aquitain a reçu ce lundi le feu vert pour continuer à évoluer dans l’élite.

La commission d'appel de la DNCG aurait décidé d'infirmer la décision de la commission de contrôle des clubs professionnels qui avait rétrogradé le club en L2 le 2 juillet dernier.

Cette nouvelle suggère que Gérard Lopez, le nouveau propriétaire du club a su apporter les garanties financières nécessaires pour que le FCGB garde son statut professionnel et maintienne le train de vie d’un club de Ligue 1.

Lopez respire

Lopez, qui a racheté Bordeaux il y a trois semaines au groupe américain King Street, n’a pas manqué d’exprimer sa satisfaction après cette nouvelle. « Le club est sauvé ! C'est une immense joie, que je partage avec tous ceux qui nous ont soutenus dans ce projet et qui se sont battus pour sauver ce grand club, a-t-il déclaré. C'est un grand jour pour les Girondins et nous allons maintenant nous atteler à mettre en place ce projet sportif et économique validé ce (lundi) soir. Les décisions de la DNCG en matière de maîtrise de la masse salariale et d'achat et revente des joueurs sont conformes au modèle de gestion saine du club que j'ai présenté aujourd'hui (lundi). Une nouvelle page de l'histoire du club s'ouvre maintenant et nous allons l'écrire tous ensemble. »

Bordeaux est sauvé, mais il n’est pas sorti de l’auberge pour autant. Il y aura une mesure d'encadrement de la masse salariale ainsi qu'une interdiction de recrutement à titre onéreux au-delà des cessions de joueurs qui seront réalisées. Cela veut dire que les Marine et Blanc ne pourront pas acheter des durant le mercato en cours que s'ils en vendent dans les mêmes proportions.

A noter qu’Angers était dans la même situation que Bordeaux et le SCO est aussi susceptible de continuer au plus haut niveau. Au grand dam de Toulouse, qui espérait pouvoir obtenir un cadeau inespéré avec une montée imprévue à l’étage supérieur.