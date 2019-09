Bordeaux-PSG : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Le PSG se déplace à Bordeaux ce samedi. Diffusion TV, streaming, compo probable... Goal vous dit tout sur le prochain match de Paris.

Le PSG (1er) doit se relancer avant le déplacement à , mardi en (21h). Battu par Reims (0-2) au Parc des Princes mercredi, le club de la capitale compte déjà deux défaites en sept matches de cette saison.

Samedi, c'est à (5e) que les hommes de Thomas Tuchel vont tenter de réagir. Un adversaire qui s'annonce coriace puisqu'il reste sur six matches sans défaite, et n'a encaissé aucun but en deuxième période depuis le début de l'exercice 2019/20.

Il faudra d'ailleurs se méfier de l'entame de match girondine, sachant que l'équipe de Paulo Sousa a inscrit 6 de ses 12 buts, soit 50% de ses buts, dans le premier quart d'heure. Du côté de Paris, Kylian Mbappé et Mauro Icardi font leur retour.

Match Bordeaux-PSG Date Samedi 28 septembre 2019 Coup d'envoi 17h30

Diffusion TV, live streaming : comment regarder le match ?

En , Bordeaux-PSG est diffusé sur les chaînes payantes beIN Sports 1 et Canal+.

Chaîne TV Streaming beIN Sports 1 et Canal+ beIN Connect et MyCanal

Les joueurs disponibles et la compo probable

Position Le groupe du PSG Gardiens Keylor Navas, Sergio Rico, Marcin Bulka Défenseurs Presnel Kimpembe, Thomas Meunier, Layvin Kurzawa, Abdou Diallo, Marquinhos, Juan Bernat, Thiago Silva Milieux Pablo Sarabia, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Ander Herrera, Adil Aouchiche, Marco Verratti, Idrissa Gueye Attaquants Neymar, Arnaud Kalimuendo, Kylian Mbappé, Mauro Icardi

La compo probable du PSG : Navas - Meunier, Thiago Silva, Marquinhos, Diallo - Verratti, Gueye, Herrera - Di Maria, Mbappé, Neymar

Les principaux absents : Dagba, Kehrer, Draxler, Cavani, Choupo-Moting (blessés)

5 stats à connaître (avec Opta)

- Paris a inscrit au moins un but lors de chacun de ses 13 derniers matches contre Bordeaux en (28 buts au total), échouant pour la dernière fois le 26 août 2012 (0-0).

- Paris a perdu 7 matches de Ligue 1 en 2019 (19 victoires, 2 nuls), son pire total dans l’élite sur une année civile depuis 2011 (7 également).

- Paris a remporté ses 2 derniers déplacements en Ligue 1 (2-0 à Metz et 1-0 à ), après avoir perdu 5 de ses 6 précédents (1 victoire).

- Bordeaux n’a gagné qu’un seul de ses 16 derniers matches de Ligue 1 contre Paris (6 nuls, 9 défaites), c’était le 15 mars 2015 au stade Jacques Chaban-Delmas (3-2). Les Bordelais restent d’ailleurs sur 8 rencontres sans succès face au PSG dans l’élite (3 nuls, 5 défaites), plus longue disette de leur histoire face à cet adversaire en L1.

- Pablo Sarabia n’a pas été impliqué sur le moindre but avec Paris en Ligue 1 en 431 minutes cette saison.