Bordeaux, Paulo Sousa pas inquiet pour le maintien

Avant le match contre Lyon, l'entraîneur portugais des Girondins est apparu serein et rassurant même si son équipe n'a pas encore validé son maintien.

Quatorzième de , les Girondins de n'ont pas encore officiellement assuré leur maintien en première division. Bordeaux compte tout de même dix points d'avance sur , premier relégable, alors qu'il reste cinq journées de . Autant dire qu'une victoire face à vendredi soir cumulée à une défaite dijonnaise lors du prochain match permettra aux Girondins d'avoir l'esprit tranquille. En conférence de presse, Paulo Sousa n'a pas caché être très serein en regardant le classement.

"Est-ce que j’ai une inquiétude pour le maintien? Non. Depuis mon premier jour ici, je suis très cohérent avec moi-même, mon idée et mon message. Il n’est pas question de résultats. Les résultats ne changent rien. On doit créer notre jeu, puis solidifier pour arriver à des résultats. Nous avons été meilleurs dans le jeu à Nîmes et j’espère que nous allons continuer à progresser. Pour être compétitif avec les meilleures équipes, on doit améliorer cette mentalité", a déclaré Paulo Sousa.

"Créer une culture de la gagne"

Le Portugais a insisté sur le manque de culture de la gagne à Bordeaux : "Le match contre Marseille (victoire 2-0) est un repère qui me permet de mesurer la détermination et l’envie de mes joueurs. C’est une question que je travaille beaucoup avec mes joueurs pour améliorer cette faim, cette envie de gagner les matchs, à domicile et à l’extérieur. Quand je parle de culture de la gagne, ce n’est pas seulement sur le terrain, mais aussi dans le club. Le collectif peut aider à améliorer l’individuel. Il faut beaucoup travailler pour modifier les attitudes. En arrivant à Bordeaux, on doit sentir cette exigence, dans tous les domaines".

"Cette envie de gagner le ballon et aller sur le but adverse. On a besoin de beaucoup travailler ça. C'est une partie de la culture de la gagne, mais il n'y a que sur le terrain. Quand un joueur arrive ici, il doit sentir ça au club. Pour construire ça, tu as besoin de temps et de personnes qui ont cette même envie d'améliorer ça pour le club. On parle beaucoup de 35 heures dans la semaine, mais un club de foot c'est plus que ça. C'est un sentiment. Et les joueurs ont besoin de reconnaître ça tous les jours, qu'il existe ce sentiment, cette envie de gagner. On a besoin de travailler ça tous les jours", a ajouté l'entraîneur des Girondins.

Paulo Sousa a complimenté l'OL : "Lyon, c'est une équipe qui a changé beaucoup de système, car il y a des joueurs talentueux, techniquement et tactiquement. C’est une des meilleures équipes du championnat dans la construction. Il faudra donc être deux fois plus concentrés pour réduire leurs possibilités. Les phases arrêtées ? Beaucoup de facteurs expliquent les buts pris sur coups de pieds arrêtés. C’est une phase de jeu très importante. Nous manquons d’agressivité individuelle. J’ai donc décidé de défendre en zone. À ce sujet, le retour de Pablo est bénéfique".