Bordeaux : Marcelo veut prouver sa valeur à ses détracteurs

Ancien cadre de la défense de l'Olympique Lyonnais, Marcelo a mangé son pain noir dans le Rhône ces dernières semaines. Mis à l'écart du groupe professionnel de Peter Bosz, le Brésilien a évolué avec la réserve des Gones, avant d'être libéré par le club français en fin de mercato cet hiver.

"Montrer que Marcelo est un très bon joueur"

Pour rebondir, Marcelo s'est engagé en faveur des Girondins de Bordeaux. Une équipe en difficulté au classement et à la recherche de joueurs d'expérience pour décrocher son maintien dans l'élite. Expérimenté, il l'est assurément. Revanchard, il l'est tout autant !

"Physiquement, je me sens très bien, je peux encore montrer que Marcelo est un très bon joueur. Je dors bien et je mange bien, c'est le plus important", a-t-il déclaré face aux médias. Il espère être du déplacement à Reims ce week-end. "Je progresse. Petit à petit, je commence à m'intégrer dans l'équipe. Ça dépendra de mon ressenti en fin de semaine et du coach, on verra. J'espère être disponible", a révélé l'ancien de Besiktas, déterminé.

Un passage inspirant avec la réserve de l'OL

Marcelo est aussi revenu sur son passage forcé avec la réserve lyonnaise, composée de jeunes joueurs. Une expérience bénéfique selon lui. "Ça m'a fait revenir quand j'étais petit. Les rencontrer m'a fait réaliser que j'avais encore la motivation de jouer au foot. J'ai travaillé très fort pour me préparer à un nouveau projet, qui se présente aujourd'hui. Ça fait du bien", s'est-il félicité. À 34 ans, le nouveau numéro 15 de Bordeaux peut encore rendre de fiers services.