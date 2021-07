Bordeaux, la black-list de Gérard Lopez

Afin de convaincre la DNCG de laisser Bordeaux évoluer en Ligue 1, Gérard Lopez a fait la promesse de vendre 13 joueurs durant l’été.

L’annonce sur les réseaux sociaux a été à la hauteur de la peur qui planait autour du futur proche des Girondins de Bordeaux. Sauvé sportivement en Ligue 1, le club bordelais devait malgré tout répondre favorablement aux exigences de la DNCG surtout depuis le retrait surprise de King Street.

Nouvel homme fort du club, Gérard Lopez se savait attendu et a réussi à convaincre la haute instance du football français avec son budget provisionnel pour la saison à venir. Le nouveau propriétaire estime qu’il faudra entre trois et six mois pour mettre en place la politique qu’il avait instauré du côté de Lille et ainsi revenir à de potentielles bases saines en Gironde.

Pour y parvenir, Gérard Lopez ne va pas lésiner sur les moyens et notamment dans le sens des sorties. Face à la DNCG, l’homme d’affaires luxembourgeois a annoncé qu’il allait vendre 13 joueurs de l’effectif actuel d’après L’Equipe et en a déjà fait la liste.

Raul Bellanova, Ruben Pardo et Otavio, dont le contrat expire en juin 2022, mais aussi Samuel Kalu, Hwang et Josh Maja sont invités à trouver un nouveau point de chute durant l’été. Mais aussi Tomas Basic, qui est évalué à 10 millions d’euros et qui plait à Naples, ou encore Loris Benito, qui n’a plus qu’un an de contrat mais un gros salaire.

Avec l’ensemble de ces ventes, Lopez espère s’en tirer pour 40 millions d’euros et ainsi pouvoir recruter afin de renforcer un effectif où seuls Costil, Adli et Oudin font réellement figure d’intransférables, tout comme Laurent Koscielny.

Concernant l’ancien défenseur d’Arsenal, sa situation dépendrait en grande partie de ce qu’arrive à faire Gérard Lopez avec Paul Baysse et Jimmy Briand. Les deux vétérans possèdent un salaire lourd dans les finances et une résiliation de leur contrat respectif est à l’étude afin d’alléger la masse salariale et ainsi permettre de garder Koscielny.

Les Girondins de Bordeaux ne joueront pas la course au titre la saison prochaine mais l’été s’annonce pourtant très chaud en Gironde.