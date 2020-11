Bordeaux - Koscielny : "Ça a été un naufrage collectif"

Le capitaine bordelais a reconnu que son équipe n'avait pas été à la hauteur, balayée sur la pelouse de Monaco ce dimanche (4-0).

a pris l'eau à , avec notamment trois buts encaissés en quatre minutes en première mi-temps. "Certaines fois on peut passer au travers. Mais là, après le premier but, ça a été un naufrage collectif", a réagi le capitaine girondin Laurent Koscielny après le match.

"À chaque fois qu'on concède un but, le monde s'écroule. Pourtant, le début de match, ce n'était pas mal. Après, il faut un peu de fierté, de l'amour-propre. Le sport demande des efforts, pas uniquement de la qualité technique ou physique. Il faut montrer du caractère.

"La question est de savoir ce qu'on veut faire de sa carrière. La différence se fait sur l'état d'esprit et la mentalité. Il faut respecter Bordeaux qui est un club historique. Si tu n'as pas envie de faire les efforts, quelqu'un d'autre prendra ta place et tu finiras dans un club plus bas."

Gasset : "Bordeaux va jouer le maintien"

Le constat n'est pas moins sévère du côté de Jean-Louis Gasset, l'entraîneur. "On manque de caractère, on en prend deux à Lens, trois à Marseille et quatre à Monaco. Je ne sais pas où ça va s'arrêter.

"On estimait qu'on avait une défense solide, on a explosé. Le problème est global, c'est un état d'esprit. Il faut se rendre compte aujourd'hui que Bordeaux va jouer le maintien."

L'ancien adjoint de l'équipe de a pointé du doigt la propension de ses joueurs à baisser les bras dès que les choses tournent mal. "Dès qu'il y a un petit grain de sable, on abandonne. On fait des fautes techniques de débutants. Il faut se poser la question : pourquoi, depuis deux ans, Bordeaux ne gagne plus deux matches d'affilée ?"

Prochain rendez-vous pour les Girondins : samedi prochain contre au Matmut Atlantique.