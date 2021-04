Bordeaux - Jussiê, Laslandes : les anciens Girondins sont inquiets

La crise traversée par les Girondins de Bordeaux inquiète les anciennes vedettes du club qui redoutent une relégation.

Monument du football français avec de nombreux trophées (six championnats, quatre coupes de France, trois coupes de la Ligue) et des grands noms du football (Giresse, Lizarazu, Pauleta, Trésor, Zidane), les Girondins de Bordeaux sont depuis plusieurs saisons englués dans le ventre mou de la Ligue 1.

Cette saison, après 32 journées, les Bordelais occupent une peu reluisante quinzième place avec six points d'avance sur la place de barragiste pour le maintien et huit sur la zone de relégation. Et avec trois défaites lors de ses trois dernières sorties (contre Montpellier, Strasbourg et Saint-Etienne), les hommes de Jean-Louis Gasset voient planer la menace d'une relégation s'ils ne parviennent pas à endiguer cette série noire.

Et cette situation inquiète fortement les anciens Girondins comme le rapporte le journal régional Sud-Ouest qui est allé à la rencontre de Jussiê et Lilian Laslandes.

Pour Laslandes, passé chez les Girondins de 1997 à 2001 puis de 2004 à 2007, c'est l'état d'esprit des joueurs qui le préoccupe dans cette lutte pour le maintien : « J'ai des craintes. Dès qu'il y a un événement négatif, on s'effondre. Et il va y avoir des matchs au couteau. Ce qui m'interpelle dans les propos des joueurs, j'entends rarement des mots comme « on va s'en sortir ensemble ». Le « ensemble » est capital. »

« Ils ont réussi des gros matchs à Rennes, à Paris. Comment ça a pu se perdre ? Des garçons qui devraient être importants savent qu'ils ne seront plus là l'année prochaine. Est-ce qu'ils sont encore là dans leur tête ? Où est l'agressivité collective ? A quel moment l'équipe adverse sent qu'elle ne va pas prendre de points ? Est-ce qu'ils sont conscients qu'une descente en L2, ça restera toute leur vie sur leur CV ? Je ne sais pas », ajoute l'attaquant sacré champion de France 1999 avec les Girondins.

De son côté, le Brésilien Jussiê (Bordelais de 2007 à 2016) déplore la pitoyable image donnée par les Girondins : « On est en train de détruire l'image des Girondins. Je ne reconnais plus du tout l'identité du club. […] Et c'est encore plus compliqué de sortir d'une spirale négative, quand rien ne fonctionne. Là, elle s'est installée dans le temps. Il ne suffit pas de se réveiller et dire « hey, les gars, on va gagner un match ».

Jussiê fait également une révélation très inquiétante sur la mentalité des joueurs bordelais : « Un proche de l'équipe m'a dit : « j'ai l'impression que les joueurs rentrent sur le terrain avec en tête que le match est déjà perdu. » Tous doivent se demander quoi faire. La plupart sont un peu perdus. […] A ce moment de la saison, c'est juste une histoire d'hommes. Ce n'est plus tactique. On met les tripes sur la table et on va au charbon. Il faut gagner, marquer du dos, du genou. »

Dimanche, Bordeaux tentera de relever la tête lors de la réception de Monaco mais ce ne sera pas simple : l'équipe monégasque est actuellement en pleine bourre et lutte pour le titre de champion de France.