Bordeaux, Joe DaGrosa : "Un coach dans les prochains jours"

Joe DaGrosa a annoncé l'arrivée d'un nouvel entraîneur pour Bordeaux dans les colonnes de L'Equipe.

Le patron de General American Capital Partners, propriétaire des Girondins de Bordeaux, s'est exprimé sur l'actualité brûlante des Girondins en n'éludant aucun sujet dans les colonnes de nos confrères de L'Equipe. Le businessman s'est notamment expliqué sur sa décision de limoger Ricardo :

"C'est une bonne personne, il est adoré par tout le monde au club mais les performances sont aujourd'hui insuffisantes. Ça n'a rien à voir avec sa personnalité, c'est simplement que l'équipe allait dans la mauvaise direction.", a-t-il commenté, alors qu'une dernière défaite ce dimanche sur la pelouse de Nantes (0-1) a convaincu les dirigeants bordelais de se séparer du technicien Brésilien.

DaGrosa dit ne pas craindre de relégation pour les Girondins cette saison : "On est treizièmes, et on ne sentait pas que l'équipe était sur une pente ascendante. On n'était pas préparé à ça. Quand les choses ne vont pas bien, il faut redoubler de motivation. Et aussi changer, parfois...", a indiqué le cacique, qui refuse cependant de commenter une éventuelle arrivée d'Eduardo Macia, directeur sportif à Leicester, à Bordeaux pour y occuper un rôle similaire.

Bordeaux vit en effet une situation compliquée sportivement, puisqu'il n'a remporté qu'un seul de ses sept derniers matches (2-1 contre Toulouse). Eliminés de toutes les coupes, les Girondins figurent actuellement à la 13e place du championnat avec 32 points.

L'arrivée d'un nouveau coach dans les prochains jours est d'ailleurs tout à fait d'actualité pour le dirigeant : "Nous aurons probablement un coach dans les prochains jours ou dans quelques semaines. Nous avons ciblé des profils, nous sommes en discussion".

Pour rappel, le club des Girondins de Bordeaux avait publié ce mardi soir un communiqué sur son site internet, dans lequel il constate "les résultats décevants" de l’équipe :

"Constatant les résultats décevants de l’équipe professionnelle, les dirigeants du FC Girondins de Bordeaux, en accord avec Ricardo Raymundo Gomes, ont décidé de mettre fin à ses fonctions de manager général du Club. Ils lui expriment leur gratitude pour son engagement auprès du Club et pour son professionnalisme exemplaire."