Bordeaux : Gérard Lopez sort du silence

Depuis le début de la saison, il a brillé par son absence. Depuis de nombreux mois, son silence est jugé coupable aux yeux des supporters des Girondins de Bordeaux. Arrivé en sauveur il y a quelques mois, Gérard Lopez, le président des Marine et Blanc, est sorti de son silence, samedi soir, via un communiqué envoyé à différents médias. Trop tard...

Gérard Lopez s'exprime via un communiqué

Et pour cause, suite à leur match nul concédé contre le FC Lorient (0-0), en marge de la 37ème journée de championnat, les Girondins de Bordeaux sont désormais condamnés à une descente en Ligue 2. Mathématiquement, cela n'est certes pas encore officiel. Mais leur différence de buts les empêche de croire à un exploit qui relèverait du miraculeux.

L'article continue ci-dessous

Forcément peiné, l'ancien propriétaire du LOSC s'est dit plus déterminé que jamais à redorer le blason des Girondins. "Je vais prendre la nuit pour digérer tout ça. Nous allons vraisemblablement en Ligue 2. Je mesure et je comprends la colère des supporters. Nous aurons une grande responsabilité pour y répondre, faire le bilan et trouver les solutions pour remonter au plus vite", a d'abord écrit l'homme d'affaires, qui veut garder la tête froide.

Le projet va continuer, même en Ligue 2

"Je m'exprimerai à froid après la saison. Je continuerai à mettre, comme je l'ai toujours fait, toute mon énergie à sauver le club", a-t-il ajouté. Pas sûr que les supporters bordelais lui fassent confiance pour trouver les ressources nécessaires. À titre d'information, Gérard Lopez n'était pas présent, samedi soir, dans les travées du Matmut Atlantique. Curieux.