Bordeaux, Gérard Lopez balance sur Yacine Adli

Arrivé il y a un an et demi, Yacine Adli devrait faire ses valises. Le Bordelais est dans le viseur du Milan AC.

Il nous avait déjà habitués du côté de Lille et Gérard Lopez ne va pas déroger à ses principes à Bordeaux. Nouveau propriétaire des Girondins, l’homme d’affaires luxembourgeois va s’appuyer sur ce qui a fait son succès dans le nord de la France : miser sur des jeunes joueurs pour ensuite les revendre à prix fort.

La politique financière avait plutôt bien fonctionné à Lille avec notamment les ventes de Nicolas Pépé ou encore Victor Osimhen, reste désormais à voir si elle fonctionnera tout aussi bien en Gironde.

Une chose est sûre, c’est que cette politique va se mettre en place très rapidement. Après avoir fait venir Petkovic à la place de Jean-Louis Gasset sur le banc bordelais, Gérard Lopez s’attaque désormais aux différents dossiers mercato du club. Aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. Présent sur RMC mercredi soir, Lopez n’est pas du genre à faire dans la langue de bois et a livré ses vérités notamment dans le dossier Yacine Adli.

Adli prêt à partir ?

Arrivé en provenance du PSG il y a un an et demi, le meneur de jeu français est l’une des valeurs marchandes les plus intéressantes de l’effectif des Girondins. Il se pourrait d’ailleurs que l’ancien « titi parisien » ne fasse pas de vieux os dans l’ouest de la France, à écouter son président.

"Notre mercato va s'accélérer avec des départs et des arrivées. Il y a déjà des discussions avec certains clubs. Ce n'est pas faux de dire que l'AC Milan est bien placé. Après, il y a trois-quatre jours, on discutait encore avec le joueur du futur. Le mercato, c'est ça, il n'y a jamais rien de fait."

"Pour que ça se fasse, il faut que le joueur soit d'accord et que nous aussi. Si ça se fait, cela se fera dans les jours qui viennent, mais rien n'est signé. Il y a aussi un intérêt de l'Angleterre", a-t-il ainsi indiqué.

Pour rappel l'offre des Milanais est estimée à 15 millions d'euros pour un joueur acheté 5,5 millions d'euros il y a 18 mois.