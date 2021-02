Bordeaux - Gasset en colère après la défaite contre Brest

L'entraîneur bordelais n'a pas apprécié la prestation de ses hommes, battus en fin de match par une équipe de Brest sans complexes.

Troisième défaite en une semaine ce dimanche pour les Girondins de Bordeaux, qui avaient pourtant réalisé un joli mois de janvier. Après Lyon et Lille, c'est cette fois Brest qui a pris le dessus sur les Marine et Blanc, au grand dam de Jean-Louis Gasset.

"On a joué 20-25 minutes à notre niveau, on avait la maîtrise du jeu. Et après, soit par manque de physique ou de qualité dans les duels, on a été submergés. On n’a plus tenu le ballon, on perdait tous les duels, comme si on était amorphes", a-t-il regretté, alors que son équipe avait pris les devants grâce à Hwang à l'entame de la seconde période.

"On a la chance de marquer le premier but, je pensais que ça allait nous donner un coup de fouet. Est-ce lié à la déception des deux dernières défaites ? Je vais mettre ça là-dessus."

Avant de poursuivre : "On ne peut pas jouer en laissant le ballon une heure à l’adversaire. Ce n’est pas possible. Ils nous ont battus dans tout : la technique, les duels, les courses. Ils auront des statistiques bien plus hautes que les nôtres.

"C’est rare qu’on fasse un match comme ça. Quand vous perdez le match, tous vos choix ne sont pas bons. C’est un mauvais jour pour les Girondins. On avait fait trois victoires. On a anéanti un bon mois de janvier. Contre les gros, dans les conditions où on a perdu, on pouvait trouver des excuses. Il n’y en a pas là. On a fait un très mauvais match. Il faut qu’on arrive à maintenir un cap beaucoup plus haut."

Pas d'excuses et surtout beaucoup de déception au moment de regarder l'attitude de ses joueurs. "On a eu l’impression qu’on abandonnait, que nos deux matchs perdus nous avaient mis un coup sur la tête. Il faut remonter le groupe psychologiquement, les joueurs m’ont paru abattus. On avait fait des bonnes prestations contre des grosses équipes."

La suite du programme ? Un 32e de finale de Coupe de France face à Toulouse mercredi, avant de recevoir Marseille, dimanche prochain pour le choc de la 25e journée de Ligue 1.