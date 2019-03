Bordeaux : François Kamano se paie Eric Bedouet et Ricardo

L'attaquant guinéen n'a pas été tendre avec Eric Bedouet et Ricardo, prédécesseurs de Paulo Sousa sur le banc bordelais.

Cette saison 2018-19 est pleine de rebondissements pour les Girondins de . Après un début de campagne très délicat marqué par le départ précipité de Gustavo Poyet, Ricardo puis Eric Bedouet, qui l'avaient remplacé, ont aussi quitté le navire pour laisser place à Paulo Sousa, technicien expérimenté choisi par le nouveau propriétaire.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que François Kamano, leader offensif de l'équipe, ne semble pas opposé à cette arrivée. Le virevoltant guinéen n'a pas été tendre avec Bedouet et Ricardo dans un entretien accordé à L'Equipe. "Dès qu'on perdait, c'est parce que j'avais la tête ailleurs", a-t-il regretté concernant la rumeur d'un transfert à dont il faisait l'objet. "Pour moi, on gagne ensemble, on perd ensemble. Après, je peux aussi comprendre. L'autre (Bedouet) n'était pas un vrai coach. Ce n'est pas la première fois qu'il se comporte comme ça. À chaque fois qu'il a dû prendre la relève, assurer une transition, il m'a mis sur le banc".

L'article continue ci-dessous

"Lui a beaucoup parlé sur moi. Peut-être qu'il y prenait du plaisir...", a-t-il poursuivi au sujet d'Eric Bedouet. "Moi, de toute façon, je ne l'écoutais pas, il n'avait rien à dire. J'ai du respect pour lui et ce qu'il a fait pour le club mais, à un moment, il faut dire les choses. Il m'a dit qu'il m'aimait bien, mais c'est parce qu'il m'aimait bien qu'il m'a mis sur le banc ?"

L'attaquant des Girondins est tout aussi amer en évoquant Ricardo, notamment par rapport à sa mise à l'écart avant le quart de finale de contre . "Je n'ai pas compris. La mise en place avait été faite, j'étais dans l'équipe qui devait débuter. Et lorsque je demande à Youssouf de m'envoyer le programme et un screen (une capture d'écran) du groupe, je n'étais pas dedans. J'ai appelé Ricardo. Il m'a dit qu'il pensait que j'étais parti à Monaco... Je lui ai répondu qu'il ne pouvait pas me laisser de côté comme si j'étais sanctionné (...) Il m'a fait comprendre que je jouais seul, que je ne faisais pas de passes. Il m'a demandé combien de fois j'avais donné le ballon à Briand dans la saison. Je joue toujours pour l'équipe même si j'ai aussi mon style de jeu. Le problème, c'est qu'il aurait aussi fallu mettre des trucs en place".

François Kamano, qui dit "comprendre" la colère du public par rapport à sa situation, reconnaît par ailleurs que l'AS Monaco était bien intéressée pour un transfert cet hiver. "Monaco était intéressé. C'était une bonne opportunité, ça ne s'est pas fait (...) Ça perturbe parce qu'on parle de toi. Je n'ai pas été aidé, notamment par l'ancien staff. Je m'attendais à avoir une discussion avec eux, qu'ils essaient de savoir ce qui n'allait pas : pourquoi un joueur qui a marqué autant de buts (7 les 9 premières journées de L1) et fait autant de différences, tout d'un coup n'y arrive plus ? Eux, ils s'en foutaient. Ils en ont même profité pour m'enfoncer".