Bordeaux et Rennes se relancent… Le résumé de la journée en Ligue 1

Quatre rencontres de la 29e journée de L1 se sont tenus ce dimanche à partir de 15h. Elles ont notamment Bordeaux et Rennes renouer avec la victoire.

Bordeaux et Rennes peuvent respirer. Après un long passage à vide, les deux équipes se sont remises dans le sens de la marche ce dimanche lors de leurs oppositions respectives contre Dijon et Strasbourg. Dans les deux autres matches, il n’y a pas eu de vainqueur. Lens et Metz, les deux sensations de la saison, se sont quittées sur un score de parité, de même que Lorient et Nice.

Un Bordeaux bon crû

Sans victoire depuis sept matches, Bordeaux a donc rebondi en allant corriger la lanterne rouge chez elle (3-1). Face à des Dijonnais totalement dépassés, les Girondins n’ont pas eu trop de difficultés pour se faire respecter. Ils ont même plié le match au bout d’une mi-temps grâce à un doublé du Sud-Coréen Hwang. En seconde période, Nicolas De Préville a corsé l’addition en faveur des siens. Moussa Konaté a ensuite réduit la marque, mais sans conséquence sur l’issue de la partie. Avec cette victoire, les Aquitains remontent à la 11e place du classement.

Les hommes de Jean-Louis Gasset passent devant l’OGC Nice, qui n’a pas su se défaire de Lorient. Les Aiglons ont pourtant mené au score grâce à un but de Maolida. Mais, leur avantage a été annulé au bout d’une dizaine de minutes. Yoane Wissa a permis aux Merlus de s’en sortir avec un match nul (1-1).

Cet après-midi dominical a été favorable au Stade Rennais. Pour sa première à Roazhon Park, Bruno Genésio a donc vu ses hommes faire le boulot contre le RC Strasbourg (1-0). Une seule réalisation a été suffisante au bonheur des Rouge et Noir. Benjamin Bourigeaud, de retour dans le onze de départ, a libéré son équipe en cueillant avec succès un service de Martin Terrier.

Lens peut s’en vouloir

Le dernier match de ce dimanche a vu Lens et Metz se quitter en bons amis (2-2). Dans ce duel qui sentait bon les années 90, on a pu assister à un joli bras de fer, avec deux équipes joueuses et tournées vers l’avant. Au coup de sifflet final, les regrets étaient surtout côté artésien car les Sang et Or ont mené au score à deux reprises à la faveur des buts signés Jonathan Clauss et Yannick Cahuzac. Mais, les Lorrains leur ont rétorqué par l’intermédiaire de Vagner (sur pénalty) et Thomas Delaine. A quelques instants de la fin, le RCL a manqué de remporter la mise suite à une reprise de la tête de Cahuzac, qui a échoué sur la barre.

Pour rappel, la journée avait commencé par un derby du sud entre Nîmes et Montpellier. Les deux voisins n’ont pu se départager (1-1). Les Crocos ont mené grâce à Moussa Koné, mais les Pailladins ont sauvé l’essentiel par le biais d’Andy Delort.