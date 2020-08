Bordeaux écrase Reims en amical

L’équipe de Paulo Sousa a signé ce samedi son premier succès en amical de l’intersaison. Elle a laminé Reims (4-0).

Les Girondins sont enfin lancés. Ce samedi, et à deux semaines du coup d’envoi de la nouvelle saison de , ils ont largement dominé le Stade Reims. Un succès par quatre buts d’écart qui a de quoi leur donner de la confiance après une succession de contre-performances.

Au bout d’une mi-temps, il n’y avait déjà plus de suspense dans cette rencontre. Oudin (28e), De Préville (30e) et Zerkane (40e) ont tous fait trembler les filets adverses. En seconde période, l'expérimenté Jimmy Briand s’est chargé de corser l’addition (67e) et parachever le succès des siens.

Paulo Sousa peut souffler

Avant cette rencontre, les Marine et Blanc avaient enregistré trois matches nuls et une défaite. Le bilan se rééquilibre et c’est de bon augure pour la suite. La dernière sortie amicale des Girondins est prévue le week-end prochain contre l' ( ).

attaquera son parcours en championnat par un duel contre le FC au Matmut Atlantique (23 aout). Un classique de cette qui vaudra le détour.