Bono : « J'ai beaucoup aimé la performance de Messi contre l'Égypte. »

Yassine Bounou, gardien de but de l’équipe nationale marocaine, a salué la performance exceptionnelle de Lionel Messi, capitaine de l’Argentine, lors de la victoire 3-2 contre l’Égypte en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Menés de deux buts, les Argentins ont renversé la vapeur : Messi a d’abord servi l’ouverture du score avant de doubler la mise, puis Enzo Fernández a inscrit le troisième but dans les dernières secondes.

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Après la défaite 2-0 du Maroc face à la France, Bono a confié : « J’ai été impressionné par l’esprit combatif de l’Argentine contre l’Égypte, et surtout par la performance de Lionel Messi, un joueur extraordinaire. »

Il a ajouté : « Nous avons vu ce qu’a fait Messi après avoir manqué son penalty : il s’est repris et a réussi à porter l’équipe à son épaule malgré son âge. C’est sans aucun doute un joueur formidable. »

Il a ajouté : « Nous voyons aujourd’hui un Messi différent, qui joue libéré, sans pression ni objectif. Il a déjà accompli tant de choses et joue désormais pour le plaisir. En tant que joueurs ou supporters, nous devons savourer son jeu ; c’est un vrai bonheur de le regarder. »

Il a conclu en adressant ses félicitations à l’Albiceleste : « Je félicite la sélection argentine pour ce qu’elle a accompli, et je lui souhaite bonne chance pour ses prochains rendez-vous. »

Rappelons que Bono avait arrêté un penalty de Kylian Mbappé lors de la soirée d’adieu à la Coupe du monde, en quarts de finale face à la France.