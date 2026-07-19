Javier Tebas, président de la Liga, a confirmé que le FC Barcelone respecte désormais la règle du « 1 pour 1 » imposée par le fair-play financier, suite à plusieurs opérations conclues sur le marché des transferts. Cette situation offre au club catalan une plus grande marge de manœuvre pour finaliser de nouvelles recrues.

Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, Tebas s’est exprimé depuis New York, où il assiste à la finale de la Coupe du monde au stade MetLife entre l’Espagne et l’Argentine.

Il a confirmé : « Oui, Barcelone respecte désormais la règle du 1:1. Grâce aux opérations qu’il a menées, il était normal qu’il parvienne à cette situation. »

Selon le quotidien, le club catalan a fortement réduit sa masse salariale grâce au départ de Robert Lewandowski et à la vente définitive d’Ansu Fati à Monaco, qui a déboursé 11 millions d’euros.

Si le club catalan a déboursé une somme importante pour recruter Anthony Gordon, le salaire du joueur reste modéré, ce qui préserve sa marge de manœuvre sur le marché des transferts, alors que l’officialisation de l’arrivée de Karim Ademi est attendue d’ici la fin de la semaine.

Concernant la finale de la Coupe du monde, Tebas a reconnu qu’il vivrait le match « dans la tension », mais il a exprimé sa confiance envers la sélection espagnole après sa performance en demi-finale face à la France, déclarant : « Je ne sais pas si l’histoire de la Coupe du monde a déjà connu un match similaire. »

Interrogé sur la Liga, il a conclu : « On dit que nous ne concluons pas de transferts, etc. L’Espagne sait former des joueurs, et nous le prouvons. Seize joueurs de la sélection espagnole évoluent en Liga, et si l’on ajoute les Argentins, cela fait 24 joueurs sur 52 présents en finale. C’est la preuve que nous avons le meilleur championnat du monde et les meilleurs joueurs. »

Tebas a ajouté : « Les prix des billets aux États-Unis sont extrêmement élevés par rapport à ce que nous connaissons en Europe, et même par rapport aux standards américains… Cela n’arrivera pas lors de la Coupe du monde qui se tiendra en Espagne. »

Et de conclure sur la possibilité d’accueillir la finale en Espagne : « Nous devons continuer à travailler dans ce sens, car l’Espagne le mérite. »