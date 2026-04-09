Bonne nouvelle pour le Barça après le choc continental

L'Allemand Hans-Dieter Flick, entraîneur du FC Barcelone, a reçu une bonne nouvelle après le choc de la défaite face à l'Atlético de Madrid en Ligue des champions, mercredi dernier.

Les Blaugranas se sont inclinés 2-0 au Camp Nou, ce qui complique leur qualification pour le dernier carré, d’autant que le défenseur Pau Cubarsi a été expulsé juste avant la mi-temps.

Le match retour est programmé mardi prochain au stade Metropolitano, où se décidera le qualifié pour les demi-finales, lequel affrontera ensuite le vainqueur d’Arsenal-Sporting Portugal.

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Selon Mundo Deportivo, le milieu néerlandais Frenkie de Jong, élément clé du Barça, a pris part à une partie de la séance d’entraînement collective ce jeudi au Camp Tito Villanova, au sein du complexe sportif Juan Gamper.

Blessé depuis le 26 février, le Néerlandais suit un protocole de rééducation strict et n’a pas été autorisé à revenir plus tôt que prévu.

Selon les dernières indications, il devrait même prendre part à la seconde période du derby barcelonais face à l’Espanyol, samedi prochain, lors de la 31^e journée de Liga.

Son entrée face à l’Espanyol vise avant tout à lui redonner du rythme afin qu’il soit prêt pour animer le milieu de terrain blaugrana mardi prochain face à l’Atlético.

Barcelone occupe actuellement la première place de la Liga avec 76 points, soit sept unités d’avance sur le Real Madrid, deuxième, à huit journées de la clôture du championnat.